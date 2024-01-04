Ларионов о травме Атанасова: «Потеряли надолго. Первые прогнозы не самые хорошие»

Теги Торпедо травмы Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов высказался о степени травмы Василия Атанасова.

Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.

«Потеряли Атанасова. Это плохие новости. Потеряли надолго.

Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

6 комментариев
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бл ,Так и знал 🤦 Тяжело без лидеров будет. Васе здоровья и возвращения .Ждём возвращения Коваленко,Фирстова ,Артамонова .
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Васе здоровья физического и психологического! Пошла игра в этом сезоне… Но это спорт… Командный спорт… Верим в команду!
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Васе здоровья,Торпедо не терять свою игру!
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Какие же плохие новости...😥
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Вася слишком дорог нашему сердцу. Поэтому, как говорил тов. Саахов: " Торопиться не надо". Васильку вернуться в строй здоровым после лечения и полноценной реабилитации!
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