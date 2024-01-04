Ларионов о травме Атанасова: «Потеряли надолго. Первые прогнозы не самые хорошие»
Игорь Ларионов высказался о степени травмы Василия Атанасова.
Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).
В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху. Василий долго лежал на льду и держался за колено.
«Потеряли Атанасова. Это плохие новости. Потеряли надолго.
Первые прогнозы не самые хорошие, но пока не хотим спекулировать на этом», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.