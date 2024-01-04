Атанасов травмировался после столкновения с Воном из «Куньлуня». Форвард «Торпедо» держался за колено и ушел со льда с помощью партнеров

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму в матче с «Куньлунем».

В начале первого периода матча Фонбет чемпионата россиянин столкнулся с нападающии « » Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на сверху.

Василий долго лежал на льду и держался за колено. Он покинул площадку с помощью партнеров и на второй период уже не вышел.

21-летний Атанасов набрал 39 (19+20) очков в 42 матчах.