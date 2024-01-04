Атанасов травмировался после столкновения с Воном из «Куньлуня». Форвард «Торпедо» держался за колено и ушел со льда с помощью партнеров
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму в матче с «Куньлунем».
В начале первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ россиянин столкнулся с нападающии «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху.
Василий долго лежал на льду и держался за колено. Он покинул площадку с помощью партнеров и на второй период уже не вышел.
21-летний Атанасов набрал 39 (19+20) очков в 42 матчах.
Или по крайней мере чтобы надрыв а не разрыв