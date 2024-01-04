Атанасов травмировался после столкновения с Воном из «Куньлуня». Форвард «Торпедо» держался за колено и ушел со льда с помощью партнеров

Теги Торпедо травмы КХЛ Куньлунь Ред Стар Василий Атанасов Остин Вон Хоккей

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов получил травму в матче с «Куньлунем».

В начале первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ россиянин столкнулся с нападающии «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу. Вон упал на Атанасова сверху.

Василий долго лежал на льду и держался за колено. Он покинул площадку с помощью партнеров и на второй период уже не вышел.

21-летний Атанасов набрал 39 (19+20) очков в 42 матчах.

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4 комментария
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Здоровья нашему игроку!💪🙏
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Вроде неумышленно
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Васе здоровья! Очень жаль… Будем играть дальше! Верим в команду!
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Главное чтобы не кресстоообразные связки
Или по крайней мере чтобы надрыв а не разрыв
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