Владислав Третьяк: «Лучше доверять молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам практику в ведущих звеньях, да еще и платить им огромные деньги?»

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Торпедо ФХР Владислав Третьяк КХЛ Динамо лимит на легионеров Илья Набоков Василий Атанасов Дмитрий Симашев Игорь Чернышов Егор Римашевский Матвей Шуравин Антон Силаев Хоккей

Владислав Третьяк высказался о молодых игроках в нынешнем сезоне КХЛ.

– В нынешнем сезоне в КХЛ стало меньше легионеров. Появилось большое количество молодых российских игроков, кажется, что в зрелищности чемпионат даже выиграл.

– Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд.

Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги?

Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей – надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер «Металлурга» Набоков, один из ярких форвардов чемпионата Атанасов из «Торпедо», его партнер по команде защитник Силаев.

Отмечу защитника ЦСКА Шуравина, хоккеиста этого же амплуа из «Локомотива» Симашева. Хорошо смотрятся на взрослом уровне лидеры юниорских сборных динамовцы Чернышов и Римашевский. Есть и другие ребята, которые проявляют себя, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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11 комментариев
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А потом начинать давать гражданство иностранцам в обход это же лимита, который сами и установили. Логика
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Ты же сам только что распинался, что бан от ИИХФ - это несправедливо, а НХЛ молодцы, потому что наши там беспрепятственно играют. И тут же призываешь в кахаэль не подписывать легионеров!
Третьяк все мозги на своих катках отморозил!
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Как же он достал нести этот бред...
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Знаете сколько латвийев, белорусов,казхаов и китайцев думали что надо всего лишь дать практику и будет все ок? куча..какой результат если давать практику людям которым не тянут уровень
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А потом раздавать паспорта иностранцам типа Менелла направо и налево чтобы обойти этот лимит.
В НХЛ никаких лимитов нет и тебя это радует, но здесь же ты всеми силами за лимит. Владик, выпей таблетки, у тебя уже маразм.
Молодежь с этими иностранцами конкурирует и становится лучше, а не сидит в тепличных условиях с гарантированным местом в звене
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Как он утомил. Вывод из "глубокой мысли" Третьяка, например - Овечкина с Малкиным срочно гнать из НХЛ, пусть играют "молодые канадцы". А вообще, Третьяк - полная деревня по мышлению, о подхалимаже и не говорю.
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он кругом в профите
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Лучше подписать Хабибуллина
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параноики
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Мы развиваем свой хоккей на уровне сборных, (которые у нас пока "не работают" по всем известным причинам), или же мы стремимся сделать зрелищным внутренний чемпионат? Всё никак не пойму...
Слишком долго у нас сидят дяди на своих тёплых местах!
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Пенсионеров на пенсию
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