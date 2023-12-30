Владислав Третьяк: «Лучше доверять молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам практику в ведущих звеньях, да еще и платить им огромные деньги?»
Владислав Третьяк высказался о молодых игроках в нынешнем сезоне КХЛ.
– В нынешнем сезоне в КХЛ стало меньше легионеров. Появилось большое количество молодых российских игроков, кажется, что в зрелищности чемпионат даже выиграл.
– Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд.
Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги?
Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей – надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.
В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер «Металлурга» Набоков, один из ярких форвардов чемпионата Атанасов из «Торпедо», его партнер по команде защитник Силаев.
Отмечу защитника ЦСКА Шуравина, хоккеиста этого же амплуа из «Локомотива» Симашева. Хорошо смотрятся на взрослом уровне лидеры юниорских сборных динамовцы Чернышов и Римашевский. Есть и другие ребята, которые проявляют себя, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Третьяк все мозги на своих катках отморозил!
В НХЛ никаких лимитов нет и тебя это радует, но здесь же ты всеми силами за лимит. Владик, выпей таблетки, у тебя уже маразм.
Молодежь с этими иностранцами конкурирует и становится лучше, а не сидит в тепличных условиях с гарантированным местом в звене
Слишком долго у нас сидят дяди на своих тёплых местах!