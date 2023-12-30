Владислав Третьяк: «Лучше доверять молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам практику в ведущих звеньях, да еще и платить им огромные деньги?»

Владислав Третьяк высказался о молодых игроках в нынешнем сезоне КХЛ.

– В нынешнем сезоне в стало меньше легионеров. Появилось большое количество молодых российских игроков, кажется, что в зрелищности чемпионат даже выиграл.

– Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд.

Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги?

Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей – надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер « » , один из ярких форвардов чемпионата из « », его партнер по команде защитник Силаев.

Отмечу защитника ЦСКА Шуравина, хоккеиста этого же амплуа из «Локомотива» Симашева. Хорошо смотрятся на взрослом уровне лидеры юниорских сборных динамовцы Чернышов и Римашевский. Есть и другие ребята, которые проявляют себя, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.