Коваленко о тренировке «Адмирала» 1 января с баллонами: «Не должно быть разброда и шатания. Раньше в регламенте были трехдневные каникулы, сейчас какая-то размытость»

Андрей Коваленко высказался о тренировке «Адмирала» с баллонами 1 января.

– Как восприняли одну из самых оригинальных новостей первой недели года – первоянварскую тренировку «Адмирала» с баллонами?

– Надо смотреть Регламент КХЛ. Когда Лига запускалась, там существовала четкая норма – трехдневные каникулы в Новый год. На каком-то этапе одно-два нарушения промелькнули, но затем Дисциплинароному комитету КХЛ, профсоюзу, агентам удалось подчинить ситуацию закону.

На мой взгляд, в последние годы вокруг КХЛ появилась какая-то размытость. Не совсем понятна ситуация с Дисциплинарным комитетом, хотя раньше у него была четкая политика, которая проводилась в том числе в прессе – его председателем. Не должно быть разброда и шатания. Возможно, отсюда и новогодняя авантюра с баллонами.

– Отсюда и громкая история с обменом Жафярова из «Ак Барса» в «Авангард»?

– Да, возможно. В прессе, видел, смеялись над тем, что заседание комитета КХЛ по вопросу Жафярова было намечено только на середину января, но это как раз нормально, по Регламенту – такие заявления рассматриваются две недели.

Тут самое главное, чтобы не страдали интересы хоккея. Все спорные вопросы в первую очередь должны рассматриваться профессионалами от КХЛ. А у нас все сначала запускается в прессу, там идет стирка белья, из-за чего страдает прежде всего Лига.

– В вашей карьере были баллоны 1 января?

– В моей карьере 1 января никаких пауз не возникало, наоборот, было очень много хоккея. В первую очередь на память приходят матчи за ЦСКА с клубами НХЛ, суперсерии.

Когда выступал в НХЛ, там было своеобразное расписание. Три дня отдыха на католическое Рождество 24 декабря – но очень интенсивный календарь в новогодние дни. Помню, постоянно играли именно в новогоднюю ночь, – сказал чемпион СССР, России и Олимпийских игр.