Андрей Коваленко о «Витязе»: «Не сомневался, что Рябыкину удастся перезагрузить команду и уйти от депрессии. Но зацепиться за плей-офф будет тяжело»

Андрей Коваленко отметил прогресс «Витязя» при Дмитрии Рябыкине.

– Часто бываю в московском регионе, заметил повышение интереса к «Витязю», который на старте сезона был главным разочарованием в . В сентябре-октябре в Балашихе на фоне других городов была немного депрессивная картина с полупустыми трибунами, но теперь на арену вернулась жизнь – как в те годы, когда здесь играл «Авангард». Во всяком случае на двух последних матчах – с Уфой и ЦСКА, несмотря на поражения «Витязя», атмосфера была хоккейной.

– С чем это связываете?

– Не сомневался, что новому тренеру «Витязя» Дмитрию Рябыкину удастся перезагрузить команду и уйти от депрессии. Рябыкин – жесткий и сильный человек, в свое время мы вместе играли в чемпионском «Авангарде», и не признавал авторитетов, был лидером команды.

При всем уважении к тем ребятам, которые начинали сезон на тренерской лавочке « », им не совсем хватало жесткости, команда выглядела вяловатой. Рябыкин ее подсобрал.

– Сможет ли «Витязь» побороться за плей-офф?

– Да, борьба будет. Но, на мой взгляд, многое было потеряно на старте, и при двухочковой системе такие гандикапы быстро не ликвидируются.

От того же «Сочи» «Витязь» в октябре отставал на 10-15 очков, сейчас команды идут нога в ногу. Но до зоны плей-офф далеко. Думаю, во второй половине чемпионата «Витязь», «Сочи» и «Куньлунь» будут рубиться за девятое место на Западе. Зацепиться за плей-офф этой тройке будет тяжело, – сказал олимпийский чемпион.