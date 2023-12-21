Андрей Коваленко: «Ковальчук не будет обузой для «Спартака». 40 лет – не помеха. Ягр до сих пор играет. Возраст не показатель»

Андрей Коваленко считает, что Илья Ковальчук не будет обузой для «Спартака».

Ранее 40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.

– Как вам возвращение в 40-летнем возрасте?

– Отличное возвращение! Я считаю, что Илья – первоклассный мастер. Молодежи есть чему у него поучиться. Он не будет обузой для « ». Ковальчука можно рассматривать только как усиление.

А то, что ему 40 лет, – это не помеха. играл до 50 (защитник Бобби Орр завершил карьеру в 30 лет – прим. Sports.ru), Ягр до сих пор играет. Возраст не показатель. Если ты себя чувствуешь готовым к борьбе, к профессиональному хоккею, почему бы нет? – считает олимпийский чемпион .