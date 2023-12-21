Андрей Коваленко: «Ковальчук не будет обузой для «Спартака». 40 лет – не помеха. Ягр до сих пор играет. Возраст не показатель»

Теги Спартак Андрей Коваленко Яромир Ягр Илья Ковальчук КХЛ Бобби Орр Матч ТВ Хоккей

Андрей Коваленко считает, что Илья Ковальчук не будет обузой для «Спартака».

Ранее 40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.

– Как вам возвращение Ильи Ковальчука в 40-летнем возрасте?

– Отличное возвращение! Я считаю, что Илья – первоклассный мастер. Молодежи есть чему у него поучиться. Он не будет обузой для «Спартака». Ковальчука можно рассматривать только как усиление.

А то, что ему 40 лет, – это не помеха. Бобби Орр играл до 50 (защитник Бобби Орр завершил карьеру в 30 лет – прим. Sports.ru), Ягр до сих пор играет. Возраст не показатель. Если ты себя чувствуешь готовым к борьбе, к профессиональному хоккею, почему бы нет? – считает олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

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7 комментариев
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Путать Хоу и Орра, ну блин. Орр наоборот в 30 закончил.
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Ну вот мы и посмотрим. Сравнивать кови с орром и ягром, смело.
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Представляю лицо Орра, который в 30 закончил)))
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возраст единственный объективный показатель и пока его ещё никто не обманул. даже фанатик Роналду без серьёзных травм и с мегапроффесиональным отношением к своему организму не смог
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Коваленко должен в тюрьме сидеть. Его мнение в топку.
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Да и в 71 все только начинается
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Пара уточнений: Ягр в свои 40 набирал более 50 очков в НХЛ и у него не было 2-х летнего перерыва в игре.
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