Вашингтон – Рейнджерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 13 января
В субботу, 13 января, сыграют Вашингтон и Рейнджерс в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.