Спартак – Металлург Мг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 14 января
В воскресенье, 14 января, сыграют Спартак и Металлург Мг в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Дворец спорта Мегаспорт».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.