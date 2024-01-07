Форвард «Динамо» Чернышов: «Каблуков для нас – играющий тренер: точечные советы, все в тему» 

Игорь Чернышов назвал Илью Каблукова играющим тренером московского «Динамо».

Форвард бело-голубых высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (7:1).

— Очень рад нашей победе и своему голу. Понятно, что нам, молодым, нужно отталкиваться от своей хорошей игры и правильных действий. Набирать очки и забивать вдвойне приятнее, хочется это делать каждую игру. Эмоции положительные, но завтра следующий матч. Нужно настроиться, прийти с холодной головой и показывать правильную игру.

— Много шайб забросили в третьем периоде. С чем связан такой град голов? С тем, что соперник подустал, или то, что команда проснулась?

— Второй период с нашей стороны вышел не очень хорошим. Мы провели работу с тренерским штабом, они указали нам на ошибки — в чем нужно добавить и какие моменты исправить. Думаю, поэтому третий период выдался таким результативным.

— Что скажешь об игре соперника с точки зрения дисциплины?

— Не мне судить. Понятно, что было у них много удалений. Но не хочется оценивать это. Наша задача — смотреть на свою игру и реализовывать удаления соперника.

— Для тебя первый гол в сезоне насколько долгожданным выдался? Все же много игрового времени сейчас…

— Не буду скрывать, что было это в голове. Тренерский штаб доверяет мне, и игровое время увеличивается, моменты появлялись, но не получалось забить. Рад, что залетела. Спасибо партнерам — Дима Рашевский и Эрик О’Делл помогли забить, протащили шайбу в зону, а я бросил и попал.

— Сегодня ты и в большинстве выходил. Насколько такое тренерское доверие помогло забить?

— Не могу сказать, что это повлияло. С каждой игрой этим доверием веет. Но нравится, что к тебе начинают относиться как ко взрослому игроку. Где-то поддерживают, где-то даже пиханут и могут по-взрослому сказать. В такой обстановке получаешь удовольствие каждую минуту и стараешься оправдать доверие.

— Ты играешь с Ильей Каблуковым в одной тройке. Много советов от него получаешь?

— Безумно много. Не знаю, можно ли так сказать, но для нас он играющий тренер. Это не просто постоянные разговоры, это точечные советы, все в тему. Все, что он нам говорит — мы с Егором все впитываем, – сказал .