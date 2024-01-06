Афиногенов о шансах ЦСКА взять 3-й Кубок Гагарина подряд: «Очень сильная команда, поборется. Они знают, как выигрывать»

Максим Афиногенов считает, что ЦСКА поборется за победу в Кубке Гагарина.

– Как оцените шансы взять третий кубок подряд?

– У них очень сильная команда, однозначно. Я думаю, она поборется. Преодолеет свой кризис. Все ребята восстановятся, залечат свои травмы.

Они знают, как выигрывать, умеют это делать. Найдут способы.

Не факт, что они выиграют кубок в этом году. Но, я думаю, они достойно будут в плей-офф выглядеть. Однозначно, – заявил экс-форвард сборной России.