Глава ИИХФ Тардиф: «Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение – в феврале-марте»
Люк Тардиф надеется, что игроки из НХЛ приедут на Олимпийские игры в 2026-м.
«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», – сказал президент ИИХФ.
Олимпиада-2026 пройдет в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Игроки НХЛ участвовали во всех олимпийских хоккейных турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.
Смысл кричать "уря"...