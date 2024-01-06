Глава ИИХФ Тардиф: «Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение – в феврале-марте»

Теги ИИХФ НХЛ олимпийский хоккейный турнир ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф надеется, что игроки из НХЛ приедут на Олимпийские игры в 2026-м.

«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», – сказал президент ИИХФ.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Игроки НХЛ участвовали во всех олимпийских хоккейных турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

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11 комментариев
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УРААААА
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+2
Ответ Барин
Что толку, России всё равно не будет. Смысл кричать "уря"...
солидарен !
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Что толку, России всё равно не будет.
Смысл кричать "уря"...
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Бэтмен на паузе, он хочет чтобы Россия играла. Если Россию не допустят. то Гэри скажет что в Италии лед плохой, арена стремная и НХЛ не поедет.
+1
0
+1
Ответ Барин
Что толку, России всё равно не будет. Смысл кричать "уря"...
до 2026 ещё дожить надо, кто знает, что там будет
+1
0
+1
солидарен! но хотя бы увидим уровень других топовых сборных и сравним с уровнем нашей сборной при убогом нашем тренере
+2
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0
Ответ Under
до 2026 ещё дожить надо, кто знает, что там будет
Ничего хорошего не предвидится после марта этого года.
+2
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Ответ Барин
Ничего хорошего не предвидится после марта этого года.
на поле боя всякое может случиться
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