Рене Фазель: «Не представляю хоккей на Олимпиаде без России и Беларуси. Отсутствие России негативно повлияет на динамику и общий соревновательный уровень»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Рене Фазель НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Рене Фазель заявил, что представляет хоккей на Олимпиаде без России и Беларуси.

– Может ли это решение МОК [в отношении Олимпиады-2024] стать импульсом для Международной федерации хоккея (ИИХФ), чтобы там тоже подумали о допуске сборной России на чемпионаты мира?

– Да, конечно, это решение МОК должно подтолкнуть ИИХФ хотя бы к обсуждению данного вопроса.

Все знают, что Россия – очень сильная страна в спортивном плане.

И если российскую сборную допустят до Олимпиады‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, это станет важнейшим шагом в плане возвращения российского хоккея на международную арену.

Нужно будет садиться и искать решение, как допускать сборные России и Беларуси и до чемпионатов мира. Вообще, если честно, я не представляю себе олимпийский хоккейный турнир без русских и белорусов.

Отсутствие российской хоккейной сборной на Олимпийских играх негативно повлияет на динамику и общий соревновательный уровень, учитывая тот факт, что исторически Россия всегда была сильным соперником на международных турнирах.

Это выглядело бы очень странно, – сказал бывший президент ИИХФ Рене Фазель.

7 комментариев
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Рене отрабатывает вложенные в него деньги, не более того. Глубинный народ в восторге.
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эм, вспомнить бы только, когда беларусы в последний раз там были
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Говорить можно всё что угодно....толку от этого
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Ответ Under
эм, вспомнить бы только, когда беларусы в последний раз там были
Как и Россия, в 21-м, если память вообще не пашет
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Ответ Gen19
Как и Россия, в 21-м, если память вообще не пашет
это что за олимпиада такая в 2021 году была?
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