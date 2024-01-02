Рене Фазель: «Не представляю хоккей на Олимпиаде без России и Беларуси. Отсутствие России негативно повлияет на динамику и общий соревновательный уровень»

Рене Фазель заявил, что представляет хоккей на Олимпиаде без России и Беларуси.

– Может ли это решение МОК [в отношении Олимпиады-2024] стать импульсом для Международной федерации хоккея (ИИХФ), чтобы там тоже подумали о допуске сборной России на чемпионаты мира?

– Да, конечно, это решение МОК должно подтолкнуть ИИХФ хотя бы к обсуждению данного вопроса.

Все знают, что Россия – очень сильная страна в спортивном плане.

И если российскую сборную допустят до Олимпиады‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, это станет важнейшим шагом в плане возвращения российского хоккея на международную арену.

Нужно будет садиться и искать решение, как допускать сборные России и Беларуси и до чемпионатов мира. Вообще, если честно, я не представляю себе олимпийский хоккейный турнир без русских и белорусов.

Отсутствие российской хоккейной сборной на Олимпийских играх негативно повлияет на динамику и общий соревновательный уровень, учитывая тот факт, что исторически Россия всегда была сильным соперником на международных турнирах.

Это выглядело бы очень странно, – сказал бывший президент ИИХФ Рене Фазель.