Дэйли об НХЛ и ОИ-2026: «Переговоры продолжаются. Не было обсуждения того, какие страны будут иметь право на участие»
Вице-комиссионер НХЛ рассказал о переговорах по поводу участия лиги в Олимпиаде.
«Переговоры продолжаются. Конкретного обсуждения относительно того, какие страны будут или должны иметь право на участие, не было», – сказал Билл Дэйли.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. В итоге сборные России и Беларуси были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
Олимпиада-2026 пройдет в Италии (в Милане и Кортина-д’Ампеццо). Игроки НХЛ участвовали во всех олимпийских хоккейных турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.
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и в общем-то все идет в тому что и КХЛ тоже)