Дэйли об участии НХЛ в Олимпиаде: «У нас была хорошая встреча с МОК и ИИХФ. Работа продолжается»

Билл Дэйли рассказал о встрече с МОК и ИИХФ по вопросу участия НХЛ в Олимпиаде.

Представители НХЛ, профсоюза игроков лиги, и в среду встречались в Нью-Йорке, чтобы обсудить вопрос участия НХЛ в зимних Олимпийских играх 2026 года.

«У нас была хорошая встреча. Работа еще продолжается», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

НХЛ предложила провести хоккейный турнир ОИ-2026 в Северной Америке. Беттмэн обеспокоен темпами строительства арены в Италии

Дэйли об участии НХЛ в турнирах: «Хотели бы чередовать ОИ и Кубок мира раз в два года. Работа над соглашением о поездке в Милан продолжается»