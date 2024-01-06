Игнатьев про 1:7 с «Динамо»: «Игра, мягко говоря, не удалась. На хоккей были похожи первые пять минут. Соперник доминировал в 1-м периоде»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Динамо Куньлунь Ред Стар Хоккей

Главный тренер «Куньлуня» оценил разгромное поражение от «Динамо» (1:7).

«Если одним словом, то игра нам сегодня, мягко говоря, не удалась. Если в первые пять минут, до первого удаления, и пару моментов создали, и было похоже на хоккей, то первое удаление поменяло абсолютно все.

«Динамо» доминировало в первом периоде, во втором нам удалось забить гол, но опять-таки вот эти удаления, а в меньшинстве очень сложно играть. А «Динамо» очень хорошо отдохнуло и все 60 минут бежало, и нам приходилось все время их догонять.

И вот эта третья шайба со вбрасывания, где мы немного не разобрались, она нас немного застопорила. Мы выходили на третий период с желанием забросить не одну, а несколько шайб, а получилось все наоборот.

У нас был план, как превратить 1:2 в 2:2 или в какой-то другой счет, но уж точно не в 1:7. И вот этот третий гол изменил наши планы, и, конечно, наши удаления, которых сегодня было больше среднестатистического значения. В любой игре шесть удалений – это много, а против «Динамо» – это очень много», – сказал Виктор Игнатьев. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий