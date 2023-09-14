Кожевников о «Зеленом дерби»: «Мы рискуем потерять гордость КХЛ. Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо, состав очень средний»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Александр Кожевников Саша Хмелевски Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Зеленое дерби» перестает быть событием в КХЛ.

Сегодня «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Сегодня в Уфе первое в сезоне «Зеленое дерби». Ждете праздника?

– К сожалению, мы рискуем потерять городость КХЛ – «Зеленое дерби». Раньше для лиги встречи «Салавата» и «Ак Барса» были центральными, болельщики ждали их с особым нетерпением, спорили, подкалывали друг друга. 

А сегодня «Зеленое дерби» вряд ли будет центральным. Например, встреча неожиданных лидеров Запада – «Торпедо» и «Куньлуня» – вызовет уж точно не меньший интерес. Есть и другие матчи-конкуренты.

– Почему Уфа и Казань отступают?

– Казань не отступает, «Ак Барс» – явный фаворит Восточной конференции, у команды роскошный состав. 

Может, Радулов, Шипачев, Яшкин, Кагарлицкий стартовали не очень мощно, но Кубок Открытия у ЦСКА забрали. Вообще рвать со старта Казани и не нужно, на пик команда выйдет во второй половине сезона.

А вот Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо. К «Салавату» много вопросов.

– Какие вопросы?

– У команды очень средний состав, узнаваемы и соответствуют высоким стандартам «Салавата», на мой взгляд, только два игрока – защитник Панин и форвард Хмелевски. Все остальные – средний уровень, массовка.

Может, в одном-двух дерби за счет эмоций Уфа и зацепится за Казань, но равной сезонной серии точно не получится. Жаль, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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12 комментариев

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Shaiba Bash
В любом состоянии команды дадут бой, тут не зависит от того, как сыграли с другими. Здесь другой настрой
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RINAT777
Согласен, Уфа на сегодня не та команда.
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barsik94
Ответ Shaiba Bash
В любом состоянии команды дадут бой, тут не зависит от того, как сыграли с другими. Здесь другой настрой
Алкаш этого никогда не поймёт))
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0
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Ми Ша
Сиротливый состав у большей части команд КХЛ. «Порядок бьёт класс»-неоспоримая аксиома, примером может служить Торпедо,Северсталь,Адмирал ..,а их антиподом СКА
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Stan91_AVS
За красивый и энергичный хоккей🏒🏒🏒
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Роберт Зайнуллин
Увы, абсолютно прав. У Роснефти (собственника нефтехим. комплекса Башкортостана, главного спонсора СЮ) в приоритете ЦСКА. На СЮ ему плевать.
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sd4fmwrvz8
Объясните ему что в дерби мерятся не только составами и громкими именами,и это точно уходит на второй план!
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