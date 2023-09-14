Кожевников о «Зеленом дерби»: «Мы рискуем потерять гордость КХЛ. Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо, состав очень средний»

Александр Кожевников считает, что «Зеленое дерби» перестает быть событием в КХЛ.

Сегодня « » примет «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня в Уфе первое в сезоне «Зеленое дерби». Ждете праздника?

– К сожалению, мы рискуем потерять городость КХЛ – «Зеленое дерби». Раньше для лиги встречи «Салавата» и « » были центральными, болельщики ждали их с особым нетерпением, спорили, подкалывали друг друга.

А сегодня «Зеленое дерби» вряд ли будет центральным. Например, встреча неожиданных лидеров Запада – «Торпедо» и «Куньлуня» – вызовет уж точно не меньший интерес. Есть и другие матчи-конкуренты.

– Почему Уфа и Казань отступают?

– Казань не отступает, «Ак Барс» – явный фаворит Восточной конференции, у команды роскошный состав.

Может, Радулов, Шипачев, Яшкин, Кагарлицкий стартовали не очень мощно, но Кубок Открытия у ЦСКА забрали. Вообще рвать со старта Казани и не нужно, на пик команда выйдет во второй половине сезона.

А вот Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо. К «Салавату» много вопросов.

– Какие вопросы?

– У команды очень средний состав, узнаваемы и соответствуют высоким стандартам «Салавата», на мой взгляд, только два игрока – защитник и форвард . Все остальные – средний уровень, массовка.

Может, в одном-двух дерби за счет эмоций Уфа и зацепится за Казань, но равной сезонной серии точно не получится. Жаль, – сказал двукратный олимпийский чемпион.