Козлов про 3:2 с «Сибирью»: «Салават» совершил 51 бросок, хотелось бы больше голов, но надо отметить игру Красоткина»

Теги Салават Юлаев Сибирь Виктор Козлов КХЛ Антон Красоткин Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:2 ОТ).

– Хороший матч, хорошие скорости показали обе команды. Соперник хорошо оборонялся, опасно контратаковал. Мы совершили 51 бросок, хотелось бы больше голов, но надо отметить игру Красоткина, он не давал нам реализовать броски в голы. Мы отыгрались и выиграли в овертайме – это позитивный момент, который придает хорошие эмоции.

– Только ли Красоткин стал причиной того, что только в овертайме удалось победить?

–  «Сибирь» очень хорошо обороняется, за 20 бросков они поймали на себя, играли самоотверженно.

– В целом доминировали над соперником, кроме первых смен. Как удалось добавить?

– «Сибирь» очень хорошо начала, болельщики гнали их вперед, для них это было отличное начало. Потом мы втянулись и начали играть так, как должны.

– У вас есть норматив, сколько голов должно приходить условно на 10 бросков? 

– Нет, такого нет. Это хоккей, мы играли против команды, которая тоже хотела победить. В КХЛ все умеют играть и обороняться, поэтому получился трудный матч. Но я повторюсь, что горд за ребят, что удалось победить, – сказал главный тренер «Салавата».

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4 комментария
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Надо отдать должное, что "воротчики" друг друга стоят.
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Чтобы Сибирь делала без этого поца. Бес какой-то, ловит и ловит
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Воздержусь от комментария, дабы не кого не обидеть, но вытащили просто супер!
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Все ругали Козлова …а ведь говорил,что с командой и в горести и в печали надо быть ,ну что скажут хейтеры(я этот же вопрос еще задам эдак в месяце апреле )
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