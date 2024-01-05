Леонтьев про 2:1 с «Металлургом»: «Нас переигрывали, но «Нефтехимик» стойко выдержал натиск и победил. Нам нельзя терять очки»

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Артем Загидулин Хоккей

Олег Леонтьев после игры с «Металлургом» отметил готовность «Нефтехимика» биться.

– Очень нервная игра. Поначалу соперник нас переигрывал, но мы стойко выдержали натиск. Сыграли отлично и победили в нужном матче. Сейчас уже нельзя терять очки. Бьемся в каждом матче.

Артем Загидулин неплохо вошел, держал нас в игре. К сожалению, он получил травму. Не знаю, на сколько он вылетел из обоймы.

Много бросков сегодня заблокировали. Парни играли самоотверженно и дисциплинированно: мало удалялись с соперником, который неплохо играет в неравных составах. Поэтому такой результат.

– Как влияет то, что два матча за два дня?

– Подготовка не меняется. Восстановительные процедуры такие же, как и в обычное время. Главное – подготовить и восстановить ребят, чтобы они были готовы функционально. У нас просто нет времени на тренировочный процесс. Игроки столько сил и эмоций оставляют на матчах, что надо их найти и восстановить, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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