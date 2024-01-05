Разин про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Металлург» проиграл в желании, не достучались до игроков. У соперника каждый матч как плей-офф»
Андрей Разин считает, что «Металлург» не был должным образом настроен на игру.
«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются «от ножа», скажем так.
У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались.
Ребята из «Нефтехимика» – молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически все отбивали. Для нас это будет уроком.
Мы больше атаковали и больше времени провели в чужой зоне. Из-за этого соперник больше блокировал бросков. Видно, что у команды есть такое задание: блокировать все, что летит в ворота», – сказал главный тренер «Металлурга» после поражения в овертайме – 1:2.
Какой раз соперник обкрадывает игроков Металлурга! А все потому что (лично мое мнение) не хватает спортивного интеллекта, реакции, способности вовремя избавиться от шайбы.
Для сравнения гол Корбита, заглядение и выход Зернова, никакой выдумки, просто в Долганова кинул и все.
До сих пор Разин тасует пятерки. Скоро финиш, а у нас толком нет первой тройки.
Сильно переживаю за команду, но, с такой игрой в защите и нападении очень тяжело будет Металлургу в ПО.