Разин про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Металлург» проиграл в желании, не достучались до игроков. У соперника каждый матч как плей-офф»

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин считает, что «Металлург» не был должным образом настроен на игру.

«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются «от ножа», скажем так.

У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались.

Ребята из «Нефтехимика» – молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически все отбивали. Для нас это будет уроком.

Мы больше атаковали и больше времени провели в чужой зоне. Из-за этого соперник больше блокировал бросков. Видно, что у команды есть такое задание: блокировать все, что летит в ворота», – сказал главный тренер «Металлурга» после поражения в овертайме – 1:2.

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2 комментария
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Проиграть Нефтехимику, со сломаным кипером, Нефтехимику, у которого вторая игра за два дня это нужно умудриться. Позорище!!!
Какой раз соперник обкрадывает игроков Металлурга! А все потому что (лично мое мнение) не хватает спортивного интеллекта, реакции, способности вовремя избавиться от шайбы.
Для сравнения гол Корбита, заглядение и выход Зернова, никакой выдумки, просто в Долганова кинул и все.
До сих пор Разин тасует пятерки. Скоро финиш, а у нас толком нет первой тройки.
Сильно переживаю за команду, но, с такой игрой в защите и нападении очень тяжело будет Металлургу в ПО.
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Игра со СКА многое прояснит.
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