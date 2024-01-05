Разин про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Металлург» проиграл в желании, не достучались до игроков. У соперника каждый матч как плей-офф»

Андрей Разин считает, что «Металлург» не был должным образом настроен на игру.

«Мы проиграли в желании. Понятно, что у соперника каждая игра как плей-офф. Они настраиваются «от ножа», скажем так.

У нас немного другая ситуация. Приходится стимулировать хоккеистов своими способами. К сожалению, сегодня не достучались.

Ребята из « » – молодцы, очень много шайб поймали на себя. Вратари героически все отбивали. Для нас это будет уроком.

Мы больше атаковали и больше времени провели в чужой зоне. Из-за этого соперник больше блокировал бросков. Видно, что у команды есть такое задание: блокировать все, что летит в ворота», – сказал главный тренер « » после поражения в овертайме – 1:2.