Леонтьев о победе: «Нефтехимик» здорово отработал на характере. «Лада» по праву занимает место в четверке»

Теги Лада Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Ладой».

«Нефтехимик» выиграл со счетом 4:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Очень эмоциональный, боевой матч. В конце матча на характере здорово отработали. «Лада» по праву занимает место в четверке.

Сложно было играть после нашего переезда на Дальний Восток. До конца не восстановились, и до конца не проявляли свои яркие скоростные качества.

Здорово, что на характере отыграли и победили. Спасибо болельщикам. У нас уже завтра следующий матч. Такой получился календарь.

Готовимся, стараемся вылезти из этой сложной ситуации. Не будем почивать на лаврах, и готовимся к следующему бою», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

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