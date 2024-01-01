Люк Тардиф: «Желаю, чтобы вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям»
Люк Тардиф пожелал России возвращения на турниры ИИХФ.
«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе.
Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Сборные России и Беларуси отстранены решением ИИХФ от участия в международных турнирах.
Да и нужно ли возвращение в такую семью, члены которой (включая всяких малозначимых) тебя откровенно не желают видеть и орут об этом на каждом углу? Полагаю, стоит повременить в любом случае.