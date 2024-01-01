Люк Тардиф: «Желаю, чтобы вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе. Речь и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф пожелал России возвращения на турниры ИИХФ.

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья ИИХФ вновь оказалась в полном сборе.

Речь в том числе и о возвращении ФХР к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Сборные России и Беларуси отстранены решением ИИХФ от участия в международных турнирах.

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3 комментария
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Вот же лицемеры!
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Учитывая, что Тардифф в нынешних условиях мало что решает применительно к возвращению России, всё это лишь слова.
Да и нужно ли возвращение в такую семью, члены которой (включая всяких малозначимых) тебя откровенно не желают видеть и орут об этом на каждом углу? Полагаю, стоит повременить в любом случае.
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Как в анекдоте: а теперь R(ракета)!!!
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