Тренер «Сибири» про 2:3 с «Салаватом»: «Рад, что с такой командой мы были на равных. Показали очень хороший хоккей»

Сергей Кривокрасов высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«В принципе, игра удалась. По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать. Я считаю, что сегодня мы показали очень хороший хоккей. Рад, что с такой командой мы были на равных.

Сейчас самое главное – это подготовить пацанов к следующей серии, которая будет у нас на выезде. Все молодцы, сыграли на высшем уровне.

Дебют Марушева? Трудно оценивать, потому что человек очень давно не играл. Можно сказать, что я бросил его в пекло, поставил против такой команды, когда он не играл полгода, на таких скоростях он был не готов сегодня, но, как говорится, я вижу его потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов в следующей серии», – сказал и. о. главного тренера «Сибири».