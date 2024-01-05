Тренер «Сибири» про 2:3 с «Салаватом»: «Рад, что с такой командой мы были на равных. Показали очень хороший хоккей»

Теги Салават Юлаев Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Максим Марушев Хоккей

Сергей Кривокрасов высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«В принципе, игра удалась. По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать. Я считаю, что сегодня мы показали очень хороший хоккей. Рад, что с такой командой мы были на равных.

Сейчас самое главное – это подготовить пацанов к следующей серии, которая будет у нас на выезде. Все молодцы, сыграли на высшем уровне.

Дебют Марушева? Трудно оценивать, потому что человек очень давно не играл. Можно сказать, что я бросил его в пекло, поставил против такой команды, когда он не играл полгода, на таких скоростях он был не готов сегодня, но, как говорится, я вижу его потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов в следующей серии», – сказал и. о. главного тренера «Сибири».

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3 комментария
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Да уж. Извините за каламбур, но Кривокрасов немного прямоукрасил.
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Тяжелый календарь впереди у Салавата
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Ответ Равилевич
Тяжелый календарь впереди у Салавата
до 4 февраля можно в каждой игре по два очка забирать без проблем .
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