Игорь Ларионов: «Уже начал видеть того Хабибулина, который играл на Олимпиаде-2002. Его игровая форма на подходе. Это не шутка – он сыграет за «Торпедо»

Игорь Ларионов заявил, что Николай Хабибулин готовится для игры за «Торпедо».

50-летний вратарь подписал соглашение с нижегородцами. На профессиональном уровне Николай Хабибулин не играл с сезона-2013/2014.

– Какое прозвище будет у Хабибулина?

– Хаби всегда был Хаби, когда играл в Северной Америке. Мы ждем его. Он скоро выйдет. Поверьте мне, его игровая форма уже на подходе.

На самом деле это не шутка, это реальность, и он сыграет в этом году. Николай Саныч – сейчас уже не только тренер, но и третий вратарь.

В этом плане мы рады, что у нас хороший коллектив, хорошая группа вратарей, и конечно, хочется, чтобы мы были более стабильны, не опускались ниже тех стандартов, которые мы ставим перед командой.

– С чем связан ход с подписанием Хабибулина?

– Здесь ответ очень простой: мы пошли навстречу Алексею Мельничуку. Обещали ему, что при любой возможности, если будут какие-то желания других команд его забрать, дадим ему ход и возможность уйти. Нам нужен был третий вратарь в заявке.

Знали, что Николай Саныч довольно-таки плотной взялся за здоровый образ жизни: последние три месяца, если вы не увидите его в зале каждый день, то будете удивлены. Он работает по полной программе.

Я уже начал видеть в нем того Хабибулина, который играл на Олимпиаде в Солт-Лейке – это было 21 год назад. Изо дня в день виден его прогресс. У него появились ямки на щеках – это говорит о том, что он входит в хорошую форму.

Я ему со своей стороны пожелал, чтобы он больше работал над областью паха и бедер: при нашей более раскованной игре в обороне, ему предстоит делать два или три сэйва подряд.

В этом плане я ему пожелал, чтобы он был готов к любому исходу.

Либо мы поставим автобус и будем охранять его все три периода и играть на контратаках – это тоже будет необычный хоккей, который мы можем попробовать, именно когда он будет в воротах, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.