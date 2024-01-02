Бедард признан лучшим новичком НХЛ в декабре. Форвард «Чикаго» набрал 15 очков в 15 матчах

Теги рейтинги Филадельфия Баффало Каролина Чикаго Миннесота НХЛ Петр Кочетков Самуэль Эрссон Марко Росси Девон Леви Коннор Бедард Адам Фантилли Хоккей

Коннор Бедард признан лучшим новичком декабря в НХЛ.

18-летний нападающий «Чикаго» набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах.

На победу в номинации также претендовали Адам Фантилли («Коламбус»), Марко РоссиМиннесота»), Петр КочетковКаролина»), Самуэль Эрссон («Филадельфия») и Девон ЛевиБаффало»).

Всего в этом сезоне Коннор Бедард, первый номер драфта НХЛ-2023, записал в свой актив 33 (15+18) баллов в 36 играх регулярного чемпионата НХЛ.

4 комментария
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Страшно даже представить, на что он способен с игроками выше уровнем, чем нынешние поленья в составе Чикаго.
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Меня удивляет больше, что они сыграли 15 игр за месяц) в среднем одна игра за два дня, потом у нас что-то про усталость говорят и что нет времени на тренировки.
НХЛ показывает, что игры на взрослом уровне в приоритете. Тренироваться нужно в межсезонье, ну и так по среди сезона большинство наигрывать. У нас же люди 1 января баллоны дают игрокам, вместо того что бы дать отдохнуть)
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Ответ 9gj8yk9zph
Меня удивляет больше, что они сыграли 15 игр за месяц) в среднем одна игра за два дня, потом у нас что-то про усталость говорят и что нет времени на тренировки. НХЛ показывает, что игры на взрослом уровне в приоритете. Тренироваться нужно в межсезонье, ну и так по среди сезона большинство наигрывать. У нас же люди 1 января баллоны дают игрокам, вместо того что бы дать отдохнуть)
Просто в НХЛ знают, что такое самолётные ноги, и передвигаются на автобусах
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Бэдс крут💪💪💪
А тем временем Филя Курашев 22 поинта в 29 играх. В прошлом сезоне 25 поинтов в 70 играх.
Идёт по графику 57 за 75 матчей . Эффект Бэдса:)
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