Бедард признан лучшим новичком НХЛ в декабре. Форвард «Чикаго» набрал 15 очков в 15 матчах

Коннор Бедард признан лучшим новичком декабря в НХЛ.

18-летний нападающий « » набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах.

На победу в номинации также претендовали («Коламбус»), (« »), (« »), Самуэль Эрссон (« ») и (« »).

Всего в этом сезоне , первый номер драфта НХЛ-2023, записал в свой актив 33 (15+18) баллов в 36 играх регулярного чемпионата НХЛ.