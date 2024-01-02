Бедард признан лучшим новичком НХЛ в декабре. Форвард «Чикаго» набрал 15 очков в 15 матчах
Коннор Бедард признан лучшим новичком декабря в НХЛ.
18-летний нападающий «Чикаго» набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах.
На победу в номинации также претендовали Адам Фантилли («Коламбус»), Марко Росси («Миннесота»), Петр Кочетков («Каролина»), Самуэль Эрссон («Филадельфия») и Девон Леви («Баффало»).
Всего в этом сезоне Коннор Бедард, первый номер драфта НХЛ-2023, записал в свой актив 33 (15+18) баллов в 36 играх регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ показывает, что игры на взрослом уровне в приоритете. Тренироваться нужно в межсезонье, ну и так по среди сезона большинство наигрывать. У нас же люди 1 января баллоны дают игрокам, вместо того что бы дать отдохнуть)
А тем временем Филя Курашев 22 поинта в 29 играх. В прошлом сезоне 25 поинтов в 70 играх.
Идёт по графику 57 за 75 матчей . Эффект Бэдса:)