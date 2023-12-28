Летанг с 6 передачами, Ахо с 1+3 и Бедард с дублем – звезды дня в НХЛ

Крис Летанг, Себастьян Ахо и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард с дублем в ворота «Виннипега» (2:1 ОТ). Он стал третьим в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с голом в овертайме в матче регулярки.

Вторая звезда – нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Нэшвилла» (5:2).

Первая звезда – защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с 6 передачами в игре с «Айлендерс» (7:0). Во втором периоде канадец сделал ассистентский пента-трик и установил новый рекорд НХЛ по очкам среди защитников за одну 20-минутку.