Летанг с 6 передачами, Ахо с 1+3 и Бедард с дублем – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Каролина Чикаго Крис Летанг НХЛ Себастьян Ахо Коннор Бедард Хоккей

Крис Летанг, Себастьян Ахо и Коннор Бедард – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Чикаго» Коннор Бедард с дублем в ворота «Виннипега» (2:1 ОТ). Он стал третьим в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с голом в овертайме в матче регулярки.

Вторая звезда – нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, набравший 4 (1+3) очка в матче против «Нэшвилла» (5:2).

Первая звезда – защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с 6 передачами в игре с «Айлендерс» (7:0). Во втором периоде канадец сделал ассистентский пента-трик и установил новый рекорд НХЛ по очкам среди защитников за одну 20-минутку. 

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1 комментарий
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Наконец-то под кипой "главных" неспортивных новостей обнаруживаю пост о достижении Криса Летанга, о котором пишу всё утро. Не дубль Малкина, не 1+1 Кучерова и Панарина, при всём уважении к ним, а именно Летанг с его феноменальными 0+6! В 6 из 7 шайбах, на память точно такого не помню.
Ночь Питсбурга и лично Криса была сегодня 👍🏻👍🏻👍🏻
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