Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», забив победный гол при счете 5:5. Он на 7-м месте в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (173)
Сидни Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», став автором победной шайбы.
Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (6:5).
В активе 36-летнего канадца 41 (22+19) очко в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+15».
Победный гол стал для него 90-м за карьеру (лучший результат в истории «Питтсбурга», в истории лиги делит 23-й результат с Майком Гартнером).
Матч с 3+ очками стал для Кросби 173-м за карьеру в рамках регулярок. Он вышел на чистое 7-е место в истории по этому показателю, обогнав Стива Айзермана (172). Выше идут Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183).