Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», забив победный гол при счете 5:5. Он на 7-м месте в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (173)

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Сидни Кросби набрал 1+2 с «Бостоном», став автором победной шайбы.

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (6:5). 

В активе 36-летнего канадца 41 (22+19) очко в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+15». 

Победный гол стал для него 90-м за карьеру (лучший результат в истории «Питтсбурга», в истории лиги делит 23-й результат с Майком Гартнером). 

Матч с 3+ очками стал для Кросби 173-м за карьеру в рамках регулярок. Он вышел на чистое 7-е место в истории по этому показателю, обогнав Стива Айзермана (172). Выше идут Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183). 

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