Хишир с 2+1, Достал, отразивший 55 бросков, и Мэттьюс с победным голом – звезды дня в НХЛ
Нико Хишир, Лукаш Достал и Остон Мэттьюс – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забивший победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ). Американец 8-й раз в карьере забил 30+ голов в сезоне НХЛ.
Вторая звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 55 бросков из 57 в игре с «Торонто».
Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Вашингтоном» (6:3).