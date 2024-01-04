Хишир с 2+1, Достал, отразивший 55 бросков, и Мэттьюс с победным голом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Торонто Анахайм НХЛ Остон Мэттьюс Нико Хишир Лукаш Достал Хоккей

Нико Хишир, Лукаш Достал и Остон Мэттьюс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – нападающий «Торонто» Остон Мэттьюсзабивший победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ). Американец 8-й раз в карьере забил 30+ голов в сезоне НХЛ.

Вторая звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 55 бросков из 57 в игре с «Торонто».

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Вашингтоном» (6:3).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий