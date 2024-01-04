Хишир с 2+1, Достал, отразивший 55 бросков, и Мэттьюс с победным голом – звезды дня в НХЛ

Нико Хишир, Лукаш Достал и Остон Мэттьюс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Торонто» , забивший победный гол в овертайме матча с « » (2:1 ОТ). Американец 8-й раз в карьере забил 30+ голов в сезоне .

Вторая звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 55 бросков из 57 в игре с « ».

Первая звезда – форвард « » Нико Хишир, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Вашингтоном» (6:3).