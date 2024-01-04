Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, забив в овертайме «Анахайму». Отрыв в гонке снайперов от Кучерова – 3 гола
Остон Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, укрепив лидерство в гонке снайперов.
Форвард «Торонто» забил победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.
В споре снайперов Мэттьюс оторвался от Никиты Кучерова («Тампа») на три шайбы, третье место с 24 голами делят Сэм Райнхарт («Флорида») и Брок Босер («Ванкувер»).
Всего в 35 матчах сезона на счету Мэттьюса 45 (30+15) очков.
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