Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, забив в овертайме «Анахайму». Отрыв в гонке снайперов от Кучерова – 3 гола

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, укрепив лидерство в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» забил победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.

В споре снайперов Мэттьюс оторвался от Никиты КучероваТампа») на три шайбы, третье место с 24 голами делят Сэм Райнхарт («Флорида») и Брок Босер («Ванкувер»).

Всего в 35 матчах сезона на счету Мэттьюса 45 (30+15) очков.

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3 комментария
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Усача с 30-ой
Гроссмейстерский график
Идет на 60+ голов
+4
0
+4
Мэттьюс лучший!
0
0
0
Усач хорош. 55-60 выбьет за регулярку
0
0
0
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