Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, забив в овертайме «Анахайму». Отрыв в гонке снайперов от Кучерова – 3 гола

Остон Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб, укрепив лидерство в гонке снайперов.

Форвард « » забил победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ) и был признан второй звездой.

В споре снайперов оторвался от (« ») на три шайбы, третье место с 24 голами делят Сэм Райнхарт («Флорида») и Брок Босер («Ванкувер»).

Всего в 35 матчах сезона на счету Мэттьюса 45 (30+15) очков.