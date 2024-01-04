Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ и 1-й американец с 30+ голами в каждом из первых 8 сезонов в лиге

Остон Мэттьюс восьмой сезон подряд забил 30 или более шайб за сезон НХЛ.

Форвард « » забил победный гол в овертайме матча с « » (2:1 ОТ), укрепив лидерство в гонке снайперов .

26-летний игрок стал 10-м хоккеистом в истории, забившим 30 или более голов в каждом из первых 8 сезонов в НХЛ. Мэттьюс – первый американец с подобным достижением.

Список игроков с наибольшим числом сезонов НХЛ с 30 и более голами с начала карьеры в лиге:

1-2. , 15 сезонов;

1-2. Майк Гартнер, 15 сезонов;

3. , 13 сезонов;

4-5. Яри Курри, 10 сезонов;

4-5. Майк Босси, 10 сезонов;

6. Брайан Троттье, 9 сезонов;

7-10. Люк Робитайл, 8 сезонов;

7-10. Дэйл Хаверчак, 8 сезонов;

7-10. Гленн Андерсон, 8 сезонов;

7-10. Остон Мэттьюс, 8 сезонов.