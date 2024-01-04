Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ и 1-й американец с 30+ голами в каждом из первых 8 сезонов в лиге

Теги Торонто Анахайм Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Люк Робитайл Гленн Андерсон Брайан Троттье Майк Гартнер Майк Босси Дэйл Хаверчак Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс восьмой сезон подряд забил 30 или более шайб за сезон НХЛ.

Форвард «Торонто» забил победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ), укрепив лидерство в гонке снайперов НХЛ.

26-летний игрок стал 10-м хоккеистом в истории, забившим 30 или более голов в каждом из первых 8 сезонов в НХЛ. Мэттьюс – первый американец с подобным достижением.

Список игроков с наибольшим числом сезонов НХЛ с 30 и более голами с начала карьеры в лиге:

1-2. Александр Овечкин, 15 сезонов;

1-2. Майк Гартнер, 15 сезонов;

3. Уэйн Гретцки, 13 сезонов;

4-5. Яри Курри, 10 сезонов;

4-5. Майк Босси, 10 сезонов;

6. Брайан Троттье, 9 сезонов;

7-10. Люк Робитайл, 8 сезонов;

7-10. Дэйл Хаверчак, 8 сезонов;

7-10. Гленн Андерсон, 8 сезонов;

7-10. Остон Мэттьюс, 8 сезонов.

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3 комментария
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26 годков ему, исправьте
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+4
В клуб 500+ он конечно однозначно войдет, а вот дальше будет очень интересно
+4
-1
+3
Ответ Руслан Платонов
В клуб 500+ он конечно однозначно войдет, а вот дальше будет очень интересно
В 600+ точно войдёт.
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