Мэттьюс – 10-й игрок в истории НХЛ и 1-й американец с 30+ голами в каждом из первых 8 сезонов в лиге
Остон Мэттьюс восьмой сезон подряд забил 30 или более шайб за сезон НХЛ.
Форвард «Торонто» забил победный гол в овертайме матча с «Анахаймом» (2:1 ОТ), укрепив лидерство в гонке снайперов НХЛ.
26-летний игрок стал 10-м хоккеистом в истории, забившим 30 или более голов в каждом из первых 8 сезонов в НХЛ. Мэттьюс – первый американец с подобным достижением.
Список игроков с наибольшим числом сезонов НХЛ с 30 и более голами с начала карьеры в лиге:
1-2. Александр Овечкин, 15 сезонов;
1-2. Майк Гартнер, 15 сезонов;
3. Уэйн Гретцки, 13 сезонов;
4-5. Яри Курри, 10 сезонов;
4-5. Майк Босси, 10 сезонов;
6. Брайан Троттье, 9 сезонов;
7-10. Люк Робитайл, 8 сезонов;
7-10. Дэйл Хаверчак, 8 сезонов;
7-10. Гленн Андерсон, 8 сезонов;
7-10. Остон Мэттьюс, 8 сезонов.