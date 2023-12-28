Хабибулин заработает 7 млн рублей по контракту с «Торпедо»

Стала известна зарплата Николая Хабибулина по контракту с «Торпедо».

50-летний вратарь заработает 7 миллионов рублей по контракту до конца сезона, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, «Торпедо» 27 декабря объявило о подписании контракта хоккеиста с Хабибулиным, который является тренером вратарей в штабе главного тренера Игоря Ларионова.

С помощью контракта Хабибулина «Торпедо» решает проблему с полом зарплат: Николай и так получал зарплату в клубе, а теперь ее увеличили, не привлекая новых игроков.