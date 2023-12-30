Новиков о возвращении Хабибулина: «Смелый поступок на грани риска. Он хочет полноценно себя проявить»

Теги Торпедо Николай Хабибулин Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков оценил решение Николая Хабибулина возобновить игровую карьеру.

50-летний тренер вратарей «Торпедо» подписал контракт до конца сезона.

«Безусловно, Хабибулин – уважаемый вратарь. У него хорошая биография, он был одним из лучших вратарей в НХЛ.

Что касается его контракта с «Торпедо»... Если бы он был нападающим, как Ковальчук, то это один вариант развития событий. Но вратарская позиция – это совсем другое дело. Николай же не просто сказал: «Давайте я выйду на лед, сыграю минуту и посижу на лавке».

Нет, он хочет полноценно себя проявить. Это очень смелый поступок. Хотим мы того или нет, но хоккей изменился. Хабибулину будет очень тяжело. Он же не лежал на печке и не говорил: «Хочу быть вратарем». Наоборот, Николай готовился. Это уважаемый человек и сильный вратарь. Посмотрим, как все это сбудется. Это смелый поступок на грани риска», — сказал заслуженный тренер России.

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