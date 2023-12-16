Грицюк о Петербурге: «Ожидал, что будет солнечнее, но, похоже, не туда попал. Шучу. Жена сказала: «Давай окультуриваться, пойдем в театр». Планирую сходить на балет»

Теги СКА КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о Санкт-Петербурге.

«Когда переезжал в Санкт-Петербург, то ожидал, что город будет чуть солнечнее. Но, похоже, не туда попал. Шучу, конечно.

Город прекрасный, он мне очень нравится в плане архитектуры, развлечений.

Когда переехали, то жена сразу сказала: «Давай окультуриваться, пойдем в театр».

В начале сезона сходил в театр, сейчас еще планирую сходить на балет, хотя балет, наверное, не мое.

Но надо будет посмотреть – первый раз как в первый класс. Очень приятный для жизни город», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

В прошедшее межсезонье хоккеист перешел из «Авангарда» в СКА.

13 комментариев
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зачем ходить на балет если каждый матч хотдожных и судей в их матчах это и есть балет, хотя извините он же "звезда вхл теперь"
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Сеня, фиг с ней с культурой, как дела в первом звене?
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Скоро поедешь в солнечный Сочи.
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Интересно , сколько книг прочитал этот персонаж в своей жизни с таким словарным запасом , который собрался «окультуриваться».
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В хоккей не играет, так пусть хоть по театрам ходит. Может, театральным критиком станет.
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Не туда попал, это про команду с недотренером похоже, что первое соскачило с языка то и на уме))
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В Мариинку точно надо сходить, пока в СПб живете
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Дорогая, прости. Я опоздал и мы пропустили балет, а ты ведь знаешь, как я люблю балет!
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Ответ Marienburg
Леля. а я в кинишку намылился. Да-да, в кинишку. Времени-то у меня теперь навалом
Привет. Место встречи изменить нельзя - Шарапов?
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Ответ Marienburg
Привет. Он)
Уже стало классикой )))
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Леля. а я в кинишку намылился. Да-да, в кинишку. Времени-то у меня теперь навалом
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Скоро услышим выкрик с тренерской скамьи: Арсений, ну что за балет ты исполняешь.
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Ответ Machine Head
Привет. Место встречи изменить нельзя - Шарапов?
Привет. Он)
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