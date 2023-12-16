Грицюк о Петербурге: «Ожидал, что будет солнечнее, но, похоже, не туда попал. Шучу. Жена сказала: «Давай окультуриваться, пойдем в театр». Планирую сходить на балет»

Арсений Грицюк высказался о Санкт-Петербурге.

«Когда переезжал в Санкт-Петербург, то ожидал, что город будет чуть солнечнее. Но, похоже, не туда попал. Шучу, конечно.

Город прекрасный, он мне очень нравится в плане архитектуры, развлечений.

Когда переехали, то жена сразу сказала: «Давай окультуриваться, пойдем в театр».

В начале сезона сходил в театр, сейчас еще планирую сходить на балет, хотя балет, наверное, не мое.

Но надо будет посмотреть – первый раз как в первый класс. Очень приятный для жизни город», – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.

В прошедшее межсезонье хоккеист перешел из «Авангарда» в СКА.