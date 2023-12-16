Грицюк о СКА: «Ощущаю поддержку со стороны Ротенберга. Каждый игрок хочет доказать правильность выбора, что он достоин находиться в топ-клубе КХЛ»
Арсений Грицюк заявил о желании попадать в основной состав СКА.
Нападающий набрал 12 (8+4) очков в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.
«У меня всегда положительный настрой. Хочу вернуться в основной состав СКА.
Каждый хоккеист здесь амбициозен, хочет играть и доказывать самому себе, что однажды сделал правильный выбор, что он достоин находиться в команде топ-клуба КХЛ.
Конечно, я ощущаю поддержку со стороны руководства СКА и Романа Борисовича (Ротенберга). Мы постоянно общаемся, тренер мне дает подсказки.
Да, не всё удается так, как этого мне хотелось. Но это жизнь – надо проходить через любые препятствия», – сказал Арсений Грицюк.