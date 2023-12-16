Грицюк о СКА: «Ощущаю поддержку со стороны Ротенберга. Каждый игрок хочет доказать правильность выбора, что он достоин находиться в топ-клубе КХЛ»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Р-Спорт Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк заявил о желании попадать в основной состав СКА.

Нападающий набрал 12 (8+4) очков в 21 матче Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.

«У меня всегда положительный настрой. Хочу вернуться в основной состав СКА.

Каждый хоккеист здесь амбициозен, хочет играть и доказывать самому себе, что однажды сделал правильный выбор, что он достоин находиться в команде топ-клуба КХЛ.

Конечно, я ощущаю поддержку со стороны руководства СКА и Романа Борисовича (Ротенберга). Мы постоянно общаемся, тренер мне дает подсказки.

Да, не всё удается так, как этого мне хотелось. Но это жизнь – надо проходить через любые препятствия», – сказал Арсений Грицюк.

5 комментариев
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А кто сказал что это топ клуб? За какие такие заслуги причислили к топ клубам ? За две бронзовые медали в советской истории и за два КГ под эгидой Газпрома ? Грицюк, ты можешь нахваливать сколько влезет. Но если ты будешь не нужен , тебя за 27 минут выкинут из клуба. Единственное в чем они топ , так это в количестве денег.
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Ответ Machine Head
А кто сказал что это топ клуб? За какие такие заслуги причислили к топ клубам ? За две бронзовые медали в советской истории и за два КГ под эгидой Газпрома ? Грицюк, ты можешь нахваливать сколько влезет. Но если ты будешь не нужен , тебя за 27 минут выкинут из клуба. Единственное в чем они топ , так это в количестве денег.
В этом плане, меня всегда выводила из душевного равновесия реклама газпрома по матч тв, под эпичную мелодию. Просто торжество отвращения. Люди в другом мире живут, нам, Господь миловал, этого не понять. Хотят свою историю, а вернее не хотят, а навязывают.
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Ответ Machine Head
А кто сказал что это топ клуб? За какие такие заслуги причислили к топ клубам ? За две бронзовые медали в советской истории и за два КГ под эгидой Газпрома ? Грицюк, ты можешь нахваливать сколько влезет. Но если ты будешь не нужен , тебя за 27 минут выкинут из клуба. Единственное в чем они топ , так это в количестве денег.
Думаю скорость вылета будет на порядок выше )
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щас Бартез все раскидает как надо. все таки опытный плюсо#рочер, 37 лет как никак
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Больше тебе ничего и не остается, хотеть попасть не в первую тройку, а просто в состав лавку пополировать
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