Грицюк о СКА: «Ощущаю поддержку со стороны Ротенберга. Каждый игрок хочет доказать правильность выбора, что он достоин находиться в топ-клубе КХЛ»

Арсений Грицюк заявил о желании попадать в основной состав СКА.

Нападающий набрал 12 (8+4) очков в 21 матче Фонбет чемпионата в нынешнем сезоне.

«У меня всегда положительный настрой. Хочу вернуться в основной состав .

Каждый хоккеист здесь амбициозен, хочет играть и доказывать самому себе, что однажды сделал правильный выбор, что он достоин находиться в команде топ-клуба КХЛ.

Конечно, я ощущаю поддержку со стороны руководства СКА и Романа Борисовича ( ). Мы постоянно общаемся, тренер мне дает подсказки.

Да, не всё удается так, как этого мне хотелось. Но это жизнь – надо проходить через любые препятствия», – сказал .