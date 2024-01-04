Никитин о 4:5 от «Барыса»: «Первые легкие голы послужили «Локомотиву» не самую хорошую службу. Это был шанс молодым» 

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Барыс Хоккей

Игорь Никитин оценил поражение от «Барыса» (4:5 Б).

Казахстанский клуб одолел «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:2.

«К сожалению, не смогли порадовать болельщиков. Первые легкие голы послужили не самую хорошую службу. Неправильно мы их оценили. Поэтому такая игра получилась.

Бочаров? Риторический вопрос. Если бы играл Исаев, спросили бы, когда будет играть Бочаров. Я не считаю, что мы из-за этого проиграли. Это одна из составляющих. Команда – 22 игрока, а также тренерский штаб, поэтому списывать на кого-то одного не в наших правилах.

В ротацию попал только Чехович. Все остальные – после болезней, либо личные причины. Это был шанс молодым. Надеюсь, на выезде основные игроки нам помогут», – сказал главный тренер «Локомотива».

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