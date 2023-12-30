Никитин о победе: «Тяжелая игра, как всегда с «Динамо». Забили моменты – в этом разница. «Локомотив» постарается соответствовать ожиданиям»

Теги Локомотив Игорь Никитин Рашит Давыдов КХЛ Динамо Алексей Мельничук Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Динамо».

«Локомотив» выиграл со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Довольны, конечно, что получилось порадовать болельщиков.

Тяжелая игра, как всегда с «Динамо». Согласен с Алексеем Николаевичем [Кудашовым] – мы забили свои моменты. В этом вся разница.

Всех с Наступающим! Всем здоровья, терпения, уважения, любви, всех благ. Мы постараемся соответствовать ожиданиям. 

 – Как можете прокомментировать приглашение Алексея Мельничука?

– Если чисто математически, мы практически бесплатно получили игрока.

Если практически, Рашит Давыдов знает этого вратаря, работал с ним, знает, на какой уровень может выйти.

Мы, скажем так, подстраховались в связи с контрактными делами на следующий год. Здесь стратегический ход, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

2 комментария
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Локо молодчики! Уходят на праздники под номером 1 по всем фронтам на Западе и на Востоке! Лидеры сыграли намного больше игр, а по очкам почти равны! Поздравляю!!! Заслужили!
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Отлично , победно тренер вы с командой отыграли матчи предновогодние ! Успехов в Новом году , без травм серьёзных у игроков и победных игр с соперниками в плей-офф !
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