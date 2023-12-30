Никитин о победе: «Тяжелая игра, как всегда с «Динамо». Забили моменты – в этом разница. «Локомотив» постарается соответствовать ожиданиям»

Игорь Никитин прокомментировал победу над «Динамо».

«Локомотив» выиграл со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата .

– Довольны, конечно, что получилось порадовать болельщиков.

Тяжелая игра, как всегда с « ». Согласен с Алексеем Николаевичем [Кудашовым] – мы забили свои моменты. В этом вся разница.

Всех с Наступающим! Всем здоровья, терпения, уважения, любви, всех благ. Мы постараемся соответствовать ожиданиям.

– Как можете прокомментировать приглашение ?

– Если чисто математически, мы практически бесплатно получили игрока.

Если практически, Рашит Давыдов знает этого вратаря, работал с ним, знает, на какой уровень может выйти.

Мы, скажем так, подстраховались в связи с контрактными делами на следующий год. Здесь стратегический ход, – сказал главный тренер « » .