Никитин о победе: «Тяжелая игра, как всегда с «Динамо». Забили моменты – в этом разница. «Локомотив» постарается соответствовать ожиданиям»
Игорь Никитин прокомментировал победу над «Динамо».
«Локомотив» выиграл со счетом 2:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Довольны, конечно, что получилось порадовать болельщиков.
Тяжелая игра, как всегда с «Динамо». Согласен с Алексеем Николаевичем [Кудашовым] – мы забили свои моменты. В этом вся разница.
Всех с Наступающим! Всем здоровья, терпения, уважения, любви, всех благ. Мы постараемся соответствовать ожиданиям.
– Как можете прокомментировать приглашение Алексея Мельничука?
– Если чисто математически, мы практически бесплатно получили игрока.
Если практически, Рашит Давыдов знает этого вратаря, работал с ним, знает, на какой уровень может выйти.
Мы, скажем так, подстраховались в связи с контрактными делами на следующий год. Здесь стратегический ход, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.