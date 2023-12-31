Губерниев о Кубке Гагарина: «ЦСКА не выиграет, его лихорадит. СКА – почему бы и нет? Победа «Спартака» будет мегасенсацией, но с Ковальчуком возможно все»

Теги ЦСКА СКА Спартак Илья Ковальчук Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Дмитрий Губерниев считает, что победа «Спартака» в Кубке Гагарина маловероятна.

– Выиграет ли хоккейный ЦСКА третий Кубок Гагарина подряд?

– Думаю, что нет, потому что команду лихорадит в этом сезоне. Считаю, что обладатель Кубка Гагарина будет новый. Но новый старый. Например, СКА, почему бы и нет?

Если говорить о «Спартаке», то все покажет плей‑офф, команда пока закаляется. Если «Спартак» станет обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне, для меня это будет мегасенсацией. Хотя в эту команду вернулся Илья Ковальчук. С таким бойцом, великим мотиватором и мастером все возможно, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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5 комментариев
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Если выиграет СКА, то это будет капец. На Спортсе и так каждая вторая новость с Ромкиными перлами, а в случае его победы-вообще не продохнем.
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Какой ска?
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С дуба рухнул губерниев
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Помнится Губерниев накидывал на Валиеву, потом ему сказали , что против ветра писать не стоит . Теперь всегда держит хвост по ветру . Своего мнения нет, конформист.
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Ты в хоккее полный ноль. Свои прогнозы оставь для Богословской и группе бабушек, занимающихся скандинавской ходьбой.
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