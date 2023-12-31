Губерниев о Кубке Гагарина: «ЦСКА не выиграет, его лихорадит. СКА – почему бы и нет? Победа «Спартака» будет мегасенсацией, но с Ковальчуком возможно все»

Дмитрий Губерниев считает, что победа «Спартака» в Кубке Гагарина маловероятна.

– Выиграет ли хоккейный третий подряд?

– Думаю, что нет, потому что команду лихорадит в этом сезоне. Считаю, что обладатель Кубка Гагарина будет новый. Но новый старый. Например, СКА, почему бы и нет?

Если говорить о « », то все покажет плей‑офф, команда пока закаляется. Если «Спартак» станет обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне, для меня это будет мегасенсацией. Хотя в эту команду вернулся . С таким бойцом, великим мотиватором и мастером все возможно, – сказал комментатор «Матч ТВ».