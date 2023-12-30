Дмитрий Губерниев: «Если спросить Ковальчука, кто его любимый комментатор, что он скажет? Мы все знаем. Илья будет играть в хоккей, как Горди Хоу, – до 75 лет»
Дмитрий Губерниев оценил возвращение Ильи Ковальчука в хоккей.
– Как вы относитесь к возвращению Ильи Ковальчука в КХЛ? Он подписал контракт со «Спартаком».
– Если вы спросите Илью, кто его любимый комментатор, как вы думаете, что скажет Ковальчук?
– Что скажет Ковальчук?
– Мы все знаем, что он скажет. Поэтому люблю я Илью еще и за это. Но главным образом за то, что он жадный до спорта, до игры. 40 лет мужику, прекрасная семья.
Он – большой красавец. Такие люди нужны российскому хоккею. Два гола в двух матчах. Он играет, а не доигрывает. Это важно!
– Его жена на пути к тому, чтобы покорить все семь главных горных вершин мира. Может быть, это вдохновляет и самого Илью вернуться на хоккейную вершину?
– Если женщине что-то не дать, она подойдет и возьмет сама, как говорится в великом фильме Аллы Суриковой. Я могу только восхищаться семьей Ковальчуков.
Ну, а Илья, вот увидите, будет играть в хоккей, как Горди Хоу, – до 75 лет, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Хотя Губер конечно иронизировал. )