«Спартак» завершит календарный год на 1-м месте в таблице. Впервые в истории КХЛ лидером будет команда, не попавшая в плей-офф сезоном ранее

«Спартак» завершит календарный год на первом месте в таблице КХЛ.

Команда тренера лидирует в Фонбет Чемпионате КХЛ с 66 очками после 47 матчей.

Впервые в истории КХЛ лидером по итогам календарного года старта чемпионата будет команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

Отмечается, что клубы, завершившие календарный год на первом месте, ни разу в истории КХЛ не опускались на место ниже третьего в таблице чемпионата и не теряли более одной позиции в своей конференции по итогам регулярки.