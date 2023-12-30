«Спартак» завершит календарный год на 1-м месте в таблице. Впервые в истории КХЛ лидером будет команда, не попавшая в плей-офф сезоном ранее

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ рекорды Хоккей

«Спартак» завершит календарный год на первом месте в таблице КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова лидирует в Фонбет Чемпионате КХЛ с 66 очками после 47 матчей.

Впервые в истории КХЛ лидером по итогам календарного года старта чемпионата будет команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

Отмечается, что клубы, завершившие календарный год на первом месте, ни разу в истории КХЛ не опускались на место ниже третьего в таблице чемпионата и не теряли более одной позиции в своей конференции по итогам регулярки.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большие молодцы!
+3
0
+3
👏, хоть что-то стало меняться, ужесточать обмены и аренды, з/п
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий