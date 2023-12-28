«Дюков – умный, грамотный. С ним нас ждет светлое будущее! Решение не переходить в Азию – правильное». Титов о президенте РФС
Егор Титов высоко отозвался о президенте РФС Александре Дюкове.
«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас все будет хорошо.
Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали. У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждет светлое будущее!» – сказал экс-игрок сборной России.
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