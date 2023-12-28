«Дюков – умный, грамотный. С ним нас ждет светлое будущее! Решение не переходить в Азию – правильное». Титов о президенте РФС

Теги Егор Титов премьер-лига Россия УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Футбол

Егор Титов высоко отозвался о президенте РФС Александре Дюкове.

«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас все будет хорошо.

Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали. У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждет светлое будущее!» – сказал экс-игрок сборной России.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда говорят, что нас с каким-то президентом ждёт светлое будущее, сразу понимаешь, что это не так. Опыт
+9
-4
+5
лизнул
+7
-3
+4
Прогиб засчитан.
+3
-1
+2
Ответ Новый тренер ФК Спартак
лизнул
молодец. но нам то это зачем знать?
+3
-2
+1
Про светлое будущее еще прадедушки наши слышали, тогда еще верили.
+2
-2
0
Да … не ожидал.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий