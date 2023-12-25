Титов про «Спартак-2»: «Должна быть система – как в «Реале», «Барселоне», «Аяксе»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Спартак-2 Футбол

Егор Титов поддержал возрождение второй команды «Спартака».

«Конечно, «Спартак-2» нужен клубу. Вторая команда обязательно нужна всем клубам РПЛ.

Когда мы работали в «Спартаке», то жили на базе, у нас был «Спартак-2». Мы могли видеть и контролировать футболистов в случае травм. Когда выпадал игрок из основного состава, то ты мог сразу взять футболиста второй команды. Это все происходило очень комфортно и безболезненно для игрока, что очень важно.

По возрасту игрок уже не может играть в молодежной команде, но и к большим задачам в основной команде «Спартака» тоже не готов. И «Спартак-2» – самое то. В нашем случае это была ФНЛ. Нам тогда помогли Кутепов, Савичев, Давыдов, Пуцко и другие ребята.

Однозначно, «Спартак-2» нужен. Я бы хотел, чтобы у каждого клуба, особенно в Москве, были свои вторые команды. Чтобы футболисты не пропадали из поля зрения тренерского штаба основы. Но и конечно, для самого игрока будет безболезненно, потому что когда футболист уезжает без семьи и отрывается, в 90% случаев он теряется.

Конечно, должна быть какая-то система. Обязательно, как это действует в «Реале» или «Барселоне». «Двойка» должна играть как основная команда, это мы знаем по примеру «Аякса». Там с пяти-семи лет учат играть так, как они будут делать это в дальнейшем, потому что у всех задача одна – попасть в основную команду», – сказал бывший капитан «Спартака» Титов.

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2 комментария
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А чем не нравится система, как у Йозе Марино?
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А чем Химки не устраивают?
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