Титов про «Спартак-2»: «Должна быть система – как в «Реале», «Барселоне», «Аяксе»
Егор Титов поддержал возрождение второй команды «Спартака».
«Конечно, «Спартак-2» нужен клубу. Вторая команда обязательно нужна всем клубам РПЛ.
Когда мы работали в «Спартаке», то жили на базе, у нас был «Спартак-2». Мы могли видеть и контролировать футболистов в случае травм. Когда выпадал игрок из основного состава, то ты мог сразу взять футболиста второй команды. Это все происходило очень комфортно и безболезненно для игрока, что очень важно.
По возрасту игрок уже не может играть в молодежной команде, но и к большим задачам в основной команде «Спартака» тоже не готов. И «Спартак-2» – самое то. В нашем случае это была ФНЛ. Нам тогда помогли Кутепов, Савичев, Давыдов, Пуцко и другие ребята.
Однозначно, «Спартак-2» нужен. Я бы хотел, чтобы у каждого клуба, особенно в Москве, были свои вторые команды. Чтобы футболисты не пропадали из поля зрения тренерского штаба основы. Но и конечно, для самого игрока будет безболезненно, потому что когда футболист уезжает без семьи и отрывается, в 90% случаев он теряется.
Конечно, должна быть какая-то система. Обязательно, как это действует в «Реале» или «Барселоне». «Двойка» должна играть как основная команда, это мы знаем по примеру «Аякса». Там с пяти-семи лет учат играть так, как они будут делать это в дальнейшем, потому что у всех задача одна – попасть в основную команду», – сказал бывший капитан «Спартака» Титов.
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