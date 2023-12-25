Егор Титов: «Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются. Без европейских матчей грустновато. Но мы будем сильнее»

Егор Титов заявил, что над российским футболом и спортом издеваются.

Бывший игрок «Спартака» ответил на вопрос об итогах года.

«Для меня 2023 год прошел Слава Богу. Из позитивного – у меня растет внук, скоро ему полтора года. Уже человечек!

Из спортивного – без европейских матчей грустновато.

Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», – сказал бывший футболист сборной России Егор Титов.

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