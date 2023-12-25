Егор Титов: «Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются. Без европейских матчей грустновато. Но мы будем сильнее»
Егор Титов заявил, что над российским футболом и спортом издеваются.
Бывший игрок «Спартака» ответил на вопрос об итогах года.
«Для меня 2023 год прошел Слава Богу. Из позитивного – у меня растет внук, скоро ему полтора года. Уже человечек!
Из спортивного – без европейских матчей грустновато.
Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», – сказал бывший футболист сборной России Егор Титов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Это ж ровно фраза "Санкции нам на пользу"