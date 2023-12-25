Егор Титов: «Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются. Без европейских матчей грустновато. Но мы будем сильнее»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Футбол

Егор Титов заявил, что над российским футболом и спортом издеваются.

Бывший игрок «Спартака» ответил на вопрос об итогах года.

«Для меня 2023 год прошел Слава Богу. Из позитивного – у меня растет внук, скоро ему полтора года. Уже человечек!

Из спортивного – без европейских матчей грустновато.

Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», – сказал бывший футболист сборной России Егор Титов.

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12 комментариев
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Так чтоб не грустить, возьмите всеми своими ветеранами ромбиковыми да весной следующего года попробуйте что то изменить
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Издеваются? Адекватная реакция!
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Без еврокубков реально скучно и не интересно. Согласен. Но вот за счет чего мы будем сильнее?? Лично я не понимаю.
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Да что там футбол по всем направлениям жмут, а мы все сильнее, и сильнее 🤣🔥
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О, установка из телевизора поселилась в голове.

Это ж ровно фраза "Санкции нам на пользу"
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ещё легко отделались!
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если б еще и сказал, кто издевается... вдруг там НЕОЖИДАННОСТЬ будет
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Нас **** , а мы крепчаем
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Ну, если из-за отстранений "мы будем сильнее", надо бы самим для профилактики периодически на пару лет отстраняться... Кишечник почистить, от паразитов избавиться...
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