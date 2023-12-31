Трочек о Панарине, сделавшем хет-трик: «Он продолжает прибавлять, это безумие. Выдающийся хоккеист, один из лучших в НХЛ»

Винсент Трочек похвалил Артемия Панарина, забросившего три шайбы «Тампе».

«Кажется, каким-то образом он продолжает прибавлять и делает шаг вперед снова и снова. Это просто безумие, если подумать.

Очевидно, он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. В этом году у него больше голов и немного больше бросков. Играть с ним здорово», – сказал нападающий « ».

Панарин сделал хет-трик в игре с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков