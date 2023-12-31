Трочек о Панарине, сделавшем хет-трик: «Он продолжает прибавлять, это безумие. Выдающийся хоккеист, один из лучших в НХЛ»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Артемий Панарин Винсент Трочек Хоккей

Винсент Трочек похвалил Артемия Панарина, забросившего три шайбы «Тампе».

«Кажется, каким-то образом он продолжает прибавлять и делает шаг вперед снова и снова. Это просто безумие, если подумать.

Очевидно, он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. В этом году у него больше голов и немного больше бросков. Играть с ним здорово», – сказал нападающий «Рейнджерс».

Панарин сделал хет-трик в игре с «Тампой» и стал 1-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ набрал 50 очков

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3 комментария
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Ну панара это вообще какой то свой космос как и Кучер, как и Каприз
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Молодец, Артемий! Продолжай в том же духе!!!
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Трочек тоже прибавил, такого бы трудягу в звено к Овечкину.
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