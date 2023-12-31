Панарин с хет-триком, Пастрняк с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в матче с «Тампой» – звезды дня в НХЛ

Артемий Панарин, Давид Пастрняк и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» с 34 сэйвами после 35 бросков в матче с «Тампой» (5:1).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

Первая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Лайтнинг». Он в 6-й раз за карьеру в лиге забросил 3+ шайбы за матч.