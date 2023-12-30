Ротенберг о «Слове пацана»: «Здорово, что у нас появился такой сериал, не какой-то там американский Netflix. У нас свои культура и история. Мы живем в России, гордимся родиной, у нас великая страна»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ кино Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Насколько вам близок сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

– Для меня это близко. Я родился в 1981 году и в первые годы видел все, через что проходила вся страна. Такова была жизнь!

Родители у меня работали. Отец преподавал рукопашный бой в школе милиции, трудился тренером дзюдо. Мама тоже работала. Их не было дома вообще. Мы с младшим братом находились вдвоем. И надо было самим готовить. Я брата из садика забирал – больше было некому. Мы были брошены на произвол судьбы, скажем так. Но это было у всех в советское время.

Я рад, что производители сериала смогли профессионально донести до современной публики реалии тех лет. Это очень серьезный уровень и великолепная работа.

Здорово, что у нас появился свой такой отечественный сериал. Не какой-то там американский Netflix. Потому что мы с этим не можем ассоциироваться. У нас свои культура и история. Мы все прошли через те годы. Мы живем в России. Гордимся своей родиной. Чем больше будет таких сериалов и фильмов, тем лучше для нас всех.

У нас великая страна, поверьте мне. А я жил в разных странах. И я всегда хотел вернуться в Россию. У меня из-за этого с родителями возникала ситуация. Потому что я не хотел жить за границей. Мы же русские люди. У нас свой менталитет, своя культура, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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44 комментария
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В России две беды: "Слово пацана" и вечеринка Ивлеевой
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гопничество - российская культура
давно все с тобой понятно, ромка
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Русский человек Ротенберг с финским гражданством
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Все боялись, что романтизировать сериал и повторять за ним будут дети, но беда пришла со стороны сорокадвухлетнего дядечки)
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+27
Беднягу там насильно держали за границей, а у него душа…
+25
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+24
Ответ shahmur
Русский человек Ротенберг с финским гражданством
И британское есть еще
+14
0
+14
Мы живем в России, гордимся родиной, у нас великая страна!! Поэтому денежки и детей мы держим на загнивающем Западе, будь он неладен!
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+14
Чушпан, ты Ромка... Не благодари!
+13
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+13
Комментарий уже был что он чушпан?😀
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Ему и невдомёк, что Нетфликс - это не сериал)
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Особую гордость народ испытывает за "казанский феномен" и работу МВД по решению этой проблемы. "Сказали ослику, ты тем хорош, что слишком много на себя берёшь." (с)
+8
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+8
Вот так тренируешься всю жизнь, добиваешься успехов, а потом тебя мажорчик начинает тренировать и жизни учить.
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Чего только не скажешь, чтобы деду хорошо было от услышанного...
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Мы были брошены на произвол судьбы )))
Богатые тоже плачут (ц)
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Слово чушпана!
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с его идиотизмом может посоперничать только его однообразие
+5
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Слово пацана- эта наша культура?? Ну тогда теперь всё понятно
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Гопник-патриот с финским паспортом.
+5
0
+5
Ответ Максим Смирнов
Мы живем в России, гордимся родиной, у нас великая страна!! Поэтому денежки и детей мы держим на загнивающем Западе, будь он неладен!
Таких детей, как Ромка, лучше держать на Западе, так он точно загниет быстрее
+4
0
+4
" у нас великая страна, поверьте мне" закрывайте лавочку, последний, выключите свет.
+3
0
+3
Этот оковалок способен выражаться не лозунгами?
+3
0
+3
Ответ VMX1389
Для "Патриотов" и Правящего класса да)))
правящий класс сам и спонсировал создание сериала
+3
0
+3
Инфантильный мажор косит под ретро-гопника
+3
0
+3
И когда чушпан пластинку поменяет?
+2
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+2
Пока родители добывали огонь и мясо я защищал младшего брата от саблезубых тигров и хищных птиц
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На такие темы надо "Криминальную Россию" смотреть, там без прикрас всё показано.
Чего стоит только набег на "Новотатарскую слободу" в 1978 - когда всех подряд калечили, сразу романтизм пропал от всего этого явления.
+1
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Белгородцы очень гордятся. Сегодня особенно
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"Каждый день для брата я пробивал дорогу с садика кулаками"
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🤡
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Интересно, когда Роман успел увидеть, через что проходила страна, если в 1991 году он вместе с родителями эмигрировал в Финляндию, как потомок ингерманландцев. Там окончил школу, поступил в спортивный колледж, а потом уехал учиться в Лондон. В Россию вернулся в только 2005 году.
+1
0
+1
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