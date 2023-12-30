Ротенберг о «Слове пацана»: «Здорово, что у нас появился такой сериал, не какой-то там американский Netflix. У нас свои культура и история. Мы живем в России, гордимся родиной, у нас великая страна»

Роман Ротенберг поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Насколько вам близок сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

– Для меня это близко. Я родился в 1981 году и в первые годы видел все, через что проходила вся страна. Такова была жизнь!

Родители у меня работали. Отец преподавал рукопашный бой в школе милиции, трудился тренером дзюдо. Мама тоже работала. Их не было дома вообще. Мы с младшим братом находились вдвоем. И надо было самим готовить. Я брата из садика забирал – больше было некому. Мы были брошены на произвол судьбы, скажем так. Но это было у всех в советское время.

Я рад, что производители сериала смогли профессионально донести до современной публики реалии тех лет. Это очень серьезный уровень и великолепная работа.

Здорово, что у нас появился свой такой отечественный сериал. Не какой-то там американский Netflix. Потому что мы с этим не можем ассоциироваться. У нас свои культура и история. Мы все прошли через те годы. Мы живем в России. Гордимся своей родиной. Чем больше будет таких сериалов и фильмов, тем лучше для нас всех.

У нас великая страна, поверьте мне. А я жил в разных странах. И я всегда хотел вернуться в Россию. У меня из-за этого с родителями возникала ситуация. Потому что я не хотел жить за границей. Мы же русские люди. У нас свой менталитет, своя культура, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.