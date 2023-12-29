Черкас о СКА: «Фантастические по содержанию и качеству дуэли против «Динамо» и ЦСКА – на уровне НХЛ. После «Торпедо» штаб внес коррективы»

Сергей Черкас считает, что СКА сейчас показывает хоккей уровня НХЛ.

– Я под впечатлением от двух последних игр СКА – против московского «Динамо» и ЦСКА. Были некоторые опасения после матча в Нижнем Новгороде, где армейцы проиграли «Торпедо» 1:3, что команда подсела. И удаления тогда мешали.

Но тренерский штаб внес коррективы, и в играх, которые прошли в Москве, таких ошибок уже не было. Вообще, по содержанию, по качеству дуэли армейцев против «Динамо» и ЦСКА были фантастические. На уровне НХЛ.

– Несмотря на скромный счет?

– Счет в матче между ЦСКА и СКА – 0:2. Вторую шайбу петербуржцы забросили в пустые ворота. Но какое было количество моментов! Игра – живая, напряженная. Бывает, играют команды, вату катают. А тут – яркая игра, жесткая, борьбы много, моментов, вратари чудеса творят. И Серебряков здорово сыграл за СКА, и Гамзин, молодой парень, – за ЦСКА.

– Для вас больше не счет важен, а качество игры?

– Конечно. Я видел, как армейцы Петербурга развивали атаки, как накрывали соперников в средней зоне, как прессинговали их в чужой, не давая ЦСКА начинать свое фирменное наступление. Получил большое удовольствие. И ошибки в матче против ЦСКА были сведены к минимуму.

Если игроки СКА их и допускали, то у ворот Серебряков все подчищал. Он великолепно отыграл и неслучайно добыл свой первый сухарь, – сказал заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА.