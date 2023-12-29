Черкас о СКА: «Фантастические по содержанию и качеству дуэли против «Динамо» и ЦСКА – на уровне НХЛ. После «Торпедо» штаб внес коррективы»

Теги ЦСКА СКА НХЛ Сергей Черкас КХЛ Динамо Роман Ротенберг Никита Серебряков Дмитрий Гамзин Хоккей

Сергей Черкас считает, что СКА сейчас показывает хоккей уровня НХЛ.

– Я под впечатлением от двух последних игр СКА – против московского «Динамо» и ЦСКА. Были некоторые опасения после матча в Нижнем Новгороде, где армейцы проиграли «Торпедо» 1:3, что команда подсела. И удаления тогда мешали.

Но тренерский штаб внес коррективы, и в играх, которые прошли в Москве, таких ошибок уже не было. Вообще, по содержанию, по качеству дуэли армейцев против «Динамо» и ЦСКА были фантастические. На уровне НХЛ.

– Несмотря на скромный счет?

– Счет в матче между ЦСКА и СКА – 0:2. Вторую шайбу петербуржцы забросили в пустые ворота. Но какое было количество моментов! Игра – живая, напряженная. Бывает, играют команды, вату катают. А тут – яркая игра, жесткая, борьбы много, моментов, вратари чудеса творят. И Серебряков здорово сыграл за СКА, и Гамзин, молодой парень, – за ЦСКА.

– Для вас больше не счет важен, а качество игры?

– Конечно. Я видел, как армейцы Петербурга развивали атаки, как накрывали соперников в средней зоне, как прессинговали их в чужой, не давая ЦСКА начинать свое фирменное наступление. Получил большое удовольствие. И ошибки в матче против ЦСКА были сведены к минимуму.

Если игроки СКА их и допускали, то у ворот Серебряков все подчищал. Он великолепно отыграл и неслучайно добыл свой первый сухарь, – сказал заслуженный тренер России и бывший вратарь СКА.

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2 комментария
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Без обид, но до уровня НХЛ очень далеко.
И это матчи лидеров.
Я был на обеих играх СКА в Москве. И потом утром смотрел НХЛ. То ли накануне вечером игры КХЛ шли в слоу-мо, то ли игры НХЛ на ускоренной перемотке. )
Очень много отличий не в пользу КХЛ в сравнении с НХЛ: и игра на пятаке, и борьба у бортов, и скорости выхода из и входа в зону, и форчек…
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Ответ vzi
Без обид, но до уровня НХЛ очень далеко. И это матчи лидеров. Я был на обеих играх СКА в Москве. И потом утром смотрел НХЛ. То ли накануне вечером игры КХЛ шли в слоу-мо, то ли игры НХЛ на ускоренной перемотке. ) Очень много отличий не в пользу КХЛ в сравнении с НХЛ: и игра на пятаке, и борьба у бортов, и скорости выхода из и входа в зону, и форчек…
у меня такое же ощущение, но когда говорю об этом друзьям, смотрящим КХЛ, все уповают на то что в НХл коробки меньше)
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