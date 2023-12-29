Агент Карамушкин о СКА: «Кто бы что ни говорил, Ротенберг провел большую работу, склеил звенья. Хорошо знаем организаторские способности Романа Борисовича»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Агент Даниил Карамушкин заявил, что Роман Ротенберг провел большую работу в СКА.

На данный момент СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции.

– СКА в этом сезоне может претендовать на Кубок Гагарина?

– У питерского клуба есть все составляющие для выхода в финал и борьбы за главный трофей КХЛ.

Команда сформировалась, по сути, с нуля, стартовали с чистого листа.

Кто бы что ни говорил, Роман Борисович Ротенберг провел большую работу, склеил звенья, дал новичкам необходимое время на адаптацию, дал возможность коллективу почувствовать друг друга – и к Новому году мы видим совершенно другой, уверенный в себе и зрелищный СКА.

Мы хорошо знаем организаторские способности Романа Борисовича и как результат получился некий симбиоз между хорошей тренерской подготовкой и внедрением новых современных технологий в хоккейный процесс, – сказал аккредитованный агент ФХР Даниил Карамушкин.

7 комментариев
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11 тренеров СКА, 10 агентов игроков СКА, 12 ветеранов хоккея вошли в список доверенных лиц Ротенберга на выборах тренера сборной России
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Склеил, организовал. А где собственно оценка тренерских качеств?
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Ответ Михаил Опякин
Склеил, организовал. А где собственно оценка тренерских качеств?
В турнирной таблице.
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