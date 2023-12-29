Агент Карамушкин о СКА: «Кто бы что ни говорил, Ротенберг провел большую работу, склеил звенья. Хорошо знаем организаторские способности Романа Борисовича»
Агент Даниил Карамушкин заявил, что Роман Ротенберг провел большую работу в СКА.
На данный момент СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
– СКА в этом сезоне может претендовать на Кубок Гагарина?
– У питерского клуба есть все составляющие для выхода в финал и борьбы за главный трофей КХЛ.
Команда сформировалась, по сути, с нуля, стартовали с чистого листа.
Кто бы что ни говорил, Роман Борисович Ротенберг провел большую работу, склеил звенья, дал новичкам необходимое время на адаптацию, дал возможность коллективу почувствовать друг друга – и к Новому году мы видим совершенно другой, уверенный в себе и зрелищный СКА.
Мы хорошо знаем организаторские способности Романа Борисовича и как результат получился некий симбиоз между хорошей тренерской подготовкой и внедрением новых современных технологий в хоккейный процесс, – сказал аккредитованный агент ФХР Даниил Карамушкин.