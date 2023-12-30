Алексей Заварухин об 1:5 от «Барыса»: «Не имеем права так играть. Будем разбираться, делать выводы»
Алексей Заварухин подвел итоги матча «Трактора» с «Барысом» (1:5).
«У нас не заладилось начало игры, потом не смогли перестроиться. Мы не имеем права так играть, конечно, будем разбираться, будем делать выводы.
Немножко поменялись схемы, «Барыс» стал более активно играть. Мы после начала игры и пропущенного гола в большинстве стали неправильно действовать», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.