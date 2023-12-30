Алексей Заварухин об 1:5 от «Барыса»: «Не имеем права так играть. Будем разбираться, делать выводы»

Алексей Заварухин подвел итоги матча «Трактора» с «Барысом» (1:5).

«У нас не заладилось начало игры, потом не смогли перестроиться. Мы не имеем права так играть, конечно, будем разбираться, будем делать выводы.

Немножко поменялись схемы, « » стал более активно играть. Мы после начала игры и пропущенного гола в большинстве стали неправильно действовать», – сказал главный тренер « » .