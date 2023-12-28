Кривокрасов о 0:3 от «Трактора»: «Мы вышли неготовыми, нельзя так играть дома. Когда парни выкладываются на 110%, результат приходит. А сегодня был самообман»

Сергей Кривокрасов высказался о поражении «Сибири» от «Трактора».

Новосибирский клуб проиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

«В первую очередь хотелось бы принести извинения болельщикам, потому что мы вышли, как я считаю, неготовыми. Играем дома, при такой публике и показываем такой хоккей – это, конечно, неправильно. Спасибо болельщикам за поддержку даже при такой игре.

Будем делать выводы и, конечно, нужно что-то с этим делать. Потому что так играть дома, когда мы боремся за плей-офф, нельзя. Здесь нельзя сваливать на усталость. Все уставшие.

Пацаны должны находить силы, эмоции, это их обязанность, обязанность каждого игрока. Все должны понимать ситуацию, где мы находимся, за что боремся каждую игру. Здесь усталость вообще не извиняет, просто вышли с первых минут не готовыми играть, это было видно.

Я много раз сказал – парни, вы должны искать силовую борьбу, входить в игру сразу, не ждать, пока игра придет к тебе. Потому что потом, если ты не вошел в игру сразу, будет войти в нее очень сложно. Это индивидуальная, психологическая и физическая подготовка каждого игрока, дисциплина должна быть у каждого из них. Потом уже в целом вырисовывается рисунок. Этого не было ни у одного нашего игрока, кроме Антохи [ ].

Когда нам забили первый гол, использовали наши ошибки. Шайба в метре от синей линии, мы ее не выводим, даже не видим. Потом два защитника выходят на одного игрока, другого просто оставляем сзади. Такого вообще нельзя делать. Это не соперник создал момент, это мы дали ему забить. Второй гол – то же самое, мы подарили. Только когда пропустили в меньшинстве, вопросов нет. Потом уже не смогли вернуться в игру, вытащить из себя эмоции и силы.

Мы выигрывали и без , не думаю, что без него раздевалка стала какая-то другая. Наоборот, парни сплотились, понимают, что Прохоркина нет, и каждому надо выходить на другой уровень.

Уход Спиридонова? Так решили, у нас есть молодые игроки, которые могут делать то, что делал он. Игроки приходят и уходят, такие ситуации всегда будут.

Красоткин свое дело делал. Время Табатчикова еще придет, не видел смысла его торопить, выпускать. Не вижу смысла выпускать парня в пекло по такой игре. Установка была такая – идти и играть в тело, не в шайбу. Но мы вышли все равно играть в шайбу.

Нас отрезали, нас обыгрывали один в один, это неправильно. Мы не хотели сегодня выполнять установку, которую давали перед игрой. Это невыполнение игрового задания, концентрации не было. Не надо было ничего выдумывать.

Не считаю, что нам не хватило игроков для полноты обоймы. Я знаю, что наши парни могут, если захотят. Но нужно хотеть не когда удобно, а когда надо. Нужно быть профессионалами своего дела. Играть, выходить и отдаваться полностью. Не на 70%, не на 90%, а на 110 процентов. Когда парни выдают 110%, результат приходит. А сегодня был самообман.

Хочу еще раз извиниться перед болельщиками, нельзя так играть дома. Все знают, за что мы боремся.

Если игрок не готов играть с первых минут, его нужно убирать сразу же. Возможно, мы так и будем делать. Мы не должны ждать третью-четвертую смену или второго периода. Когда один человек выпадает, это как дырка в лодке. А сегодня таких было много», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».