Агент Шабанова: «У каждого мальчишки есть мечта сыграть в НХЛ. Но надо ехать туда готовым, как Панарин, Капризов. Будем смотреть, как станет складываться ситуация»

Теги Трактор Иван Савин Алексей Волков НХЛ КХЛ Артемий Панарин Александр Черных Кирилл Капризов Максим Шабанов Хоккей

Агент Александр Черных высказался о контракте Максима Шабанова с «Трактором».

27 декабря «Трактор» продлил контракт с Шабановым до конца сезона-2024/2025.

– Расскажите, как прошли переговоры с «Трактором» о новом контракте Максима Шабанова.

– Мы никогда не ведем переговоры в плане ультиматума и объективно оцениваем уровень игрока и уровень зарплат на рынке. Бывает, что агент не может договориться, хоккеист получает больше в другом клубе и не играет. В случае Шабанова все были настроены позитивно, надо было только вписаться в бюджет «Трактора».

Мы нашли общий язык с генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым, и генеральный директор Иван Савин все поддержал. Мы нашли компромисс, и все стороны остались довольны.

– Контракт подписан не самый большой.

– Не самый большой в «Тракторе», но он соответствует рынку на сегодняшний день.

– Остался интерес к Шабанову со стороны клубов в НХЛ?

– У каждого мальчишки есть мечта сыграть в НХЛ. Но надо ехать туда готовым, как Панарин, Капризов и другие ребята, чтобы сразу показывать результат. Мое мнение такое, и Максим со мной согласен.

Но мы все равно продолжаем общаться с клубами НХЛ. Дальше будем смотреть, как станет складываться ситуация здесь и за океаном, – сказал агент Александр Черных.

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