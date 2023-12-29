Агент Шабанова: «У каждого мальчишки есть мечта сыграть в НХЛ. Но надо ехать туда готовым, как Панарин, Капризов. Будем смотреть, как станет складываться ситуация»

Агент Александр Черных высказался о контракте Максима Шабанова с «Трактором».

27 декабря «Трактор» продлил контракт с Шабановым до конца сезона-2024/2025.

– Расскажите, как прошли переговоры с « » о новом контракте .

– Мы никогда не ведем переговоры в плане ультиматума и объективно оцениваем уровень игрока и уровень зарплат на рынке. Бывает, что агент не может договориться, хоккеист получает больше в другом клубе и не играет. В случае Шабанова все были настроены позитивно, надо было только вписаться в бюджет «Трактора».

Мы нашли общий язык с генеральным менеджером клуба , и генеральный директор все поддержал. Мы нашли компромисс, и все стороны остались довольны.

– Контракт подписан не самый большой.

– Не самый большой в «Тракторе», но он соответствует рынку на сегодняшний день.

– Остался интерес к Шабанову со стороны клубов в НХЛ?

– У каждого мальчишки есть мечта сыграть в НХЛ. Но надо ехать туда готовым, как Панарин, Капризов и другие ребята, чтобы сразу показывать результат. Мое мнение такое, и Максим со мной согласен.

Но мы все равно продолжаем общаться с клубами . Дальше будем смотреть, как станет складываться ситуация здесь и за океаном, – сказал агент Александр Черных.