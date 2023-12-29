Уильямс о том, против кого сложнее всего обороняться в КХЛ: «Ткачев – умный игрок, великолепный распасовщик, Воробьев хорош, Толчинский – изворотливый и хитрый»

Теги Авангард ЦСКА СКА КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Михаил Воробьев Чемпионат.com Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс ответил на вопрос, против кого сложнее всего обороняться в КХЛ.

«Ох, их море! Толчинский – очень быстрый, изворотливый и хитрый, он может выкинуть что-то такое, чего не ожидаешь, так что с ним всегда надо держать ухо востро.

Воробьев из СКА тоже хороший игрок, отличный распасовщик.

Ткачев из «Авангарда» – некрупный, но очень умный игрок, тоже великолепный распасовщик, всегда находится в правильной позиции. Когда он на льду, его нельзя упускать из виду», – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.

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